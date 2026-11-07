Vĩnh Long: Cháy hai tàu cá gây thiệt hại tiền tỷ

Ngày 7/11, các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu vực Rạch Bắc Kỳ, ấp An Thới, xã Tân Thủy.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/11, Đồn Biên phòng Hàm Luông tiếp nhận tin báo của ngư dân về việc hai tàu cá mang biển kiểm soát BT-07485-TS và BT-92142-TS đang neo đậu tại khu vực nói trên bị cháy.

Đồn Biên phòng Hàm Luông đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác huy động phương tiện, thiết bị cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng sang các phương tiện đang neo đậu lân cận.

Hiện trường vụ cháy hai tàu cá.

Ngọn lửa bùng phát mạnh, sau đó lan sang tàu cá BT-92999-TS. Tại hiện trường, các lực lượng tập trung triển khai biện pháp chữa cháy, khống chế, không để đám cháy tiếp tục lan rộng. Đến 0h25 ngày 7/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hậu quả, hai tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị cháy hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.