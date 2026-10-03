Vĩnh Long chạy đua 90 ngày tăng tốc giải ngân đầu tư công

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn trên địa bàn xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long đang được thi công. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đã ký ban hành Kế hoạch phát động chiến dịch hành động cao điểm "90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long". Đây là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh nhằm tháo gỡ mọi "điểm nghẽn", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Vĩnh Long quản lý hơn 13.845 tỷ đồng. Tính đến nay, địa phương này đã giải ngân được khoảng 6.522 tỷ đồng. Kết quả này tương đương mức đạt 45,6% so với kế hoạch đề ra và bằng 120,8% so với cùng kỳ của năm trước.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân có những dấu hiệu tích cực và tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng khối lượng công việc và số vốn cần giải ngân trong 3 tháng cuối năm vẫn còn rất lớn. Vĩnh Long đặt mục tiêu đến ngày 31/10 giải ngân tối thiểu 70%; ngày 30/11 đạt 80%; ngày 31/12 đạt 90% và đến ngày 31/1/2027 đạt 100%.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa mọi nguồn lực hiện có để thục hiện kế hoạch đề ra. Trọng tâm của đợt thi đua này là tập trung tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn" đang cản trở tiến độ của các dự án.

Do đó, việc triển khai kế hoạch phải được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến tận cấp xã, phường. Đặc biệt, mọi hành động trong chiến dịch 90 ngày phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "6 rõ", bao gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Cùng đó, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời làm cơ sở để xếp loại thi đua, khen thưởng vào cuối năm 2026, đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp, đánh giá và tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật theo từng đợt cao điểm. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện quyết liệt như: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung xử lý dứt điểm từng trường hợp cụ thể, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm và các dự án đang bị chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu thi công.

UBND các xã, phường và cơ quan thực hiện bồi thường phải chủ động đối thoại, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng và không để kéo dài ảnh hưởng tiến độ; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công khoa học, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán vốn với Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào dịp cuối năm.

Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Điền cho biết, hiện đơn vị đã tập trung giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình để nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư công tỉnh đã giao thực hiện. Đến nay, Ban đã giải ngân hơn 65% vốn được giao. Thời gian tới, Ban tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tặng cường giải pháp đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2026 đạt 100% theo kế hoạch đề ra.

Chiến dịch giải ngân vốn đầu tư công của Vĩnh Long có sự đóng góp rất lớn từ việc thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng mang tính huyết mạch. Hiện tại, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công các công trình giao thông trọng điểm như: cầu Ba Lai 6, cầu Tam Bình, tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901, tuyến đường từ Quốc lộ 53 nối vào Khu công nghiệp Hòa Phú, cầu Đại Ngãi, cầu Ba Lai 8 và cầu Đình Khao.

Nhằm tạo đà cho chu kỳ phát triển tiếp theo, tỉnh đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư cho hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn khác, điển hình như: cầu Cửa Đại, cầu Cổ Chiên 2, tuyến đường bộ ven biển và dự án tuyến cao tốc quan trọng TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau.

Việc ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện cao điểm từ nay cho đến ngày 31/01/2027 cho thấy chính quyền tỉnh Vĩnh Long đang hành động với quyết tâm cao nhất. Bằng sự sát sao của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, Vĩnh Long kỳ vọng sẽ tháo gỡ thành công các rào cản, đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, qua đó đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.