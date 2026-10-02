Vĩnh Long: Cao điểm 90 ngày giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các 'điểm nghẽn'

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả); kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Hân

Từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải rà soát cụ thể từng công trình, dự án; xác định số vốn còn phải giải ngân, tiến độ giải ngân theo từng mốc thời gian; phân công cụ thể lãnh đạo, cá nhân trực tiếp phụ trách và đăng ký kết quả thực hiện, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm.

Kế hoạch cũng phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong đó, yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các chủ đầu tư rà soát từng dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, xác định rõ số vốn dự kiến không giải ngân, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang kiểm tra dự án Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long giai đoạn 2. Ảnh: Phạm Hân

Đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đấu thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán. Tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và các hành vi vi phạm pháp luật khác làm ảnh hưởng đến nguồn cung, giá vật liệu xây dựng và tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Năm 2026, Vĩnh Long được giao hơn 13.845 tỷ đồng vốn đầu tư công; giải ngân đến ngày 14/9 đạt gần 47%. Theo UBND tỉnh, mặc dù có những chuyển biến tích cực trong quý II/2026; song, kết quả giải ngân chung vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do các điểm nghẽn chủ yếu như vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục hành chính…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về giải ngân đầu tư công mới đây. Ảnh: Ngọc Hân

Mục tiêu cao điểm được đặt ra theo từng mốc cụ thể: Đến ngày 31/10 tỷ lệ giải ngân đạt 70%; đến ngày 30/11 đạt 80%; đến 31/12 đạt 90% và đến 31/1/2027 (tổng kết) đạt 100%.

Để bảo đảm tiến độ trên, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương.

Phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng và các điều kiện phục vụ thi công; tăng cường phối hợp, không để phát sinh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương…