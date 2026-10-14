Vĩnh Long: Cảnh sát đường thủy tăng cường hỗ trợ người dân trong mùa triều cường

Những ngày qua, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần phòng ngừa tai nạn, sự cố giao thông đường thủy và hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi, an toàn, nhất là trong mùa triều cường dâng cao.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát đường thủy thành lập các tổ công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ bến phà, bến đò, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt là các điều kiện hoạt động của phương tiện và yêu cầu về chuyên môn đối với thuyền viên nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an xã Quới Thiện bố trí cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân lên, xuống phà an toàn, đặc biệt vào các thời điểm triều cường dâng cao. Chủ bến phà, phương tiện cam kết không hoạt động khi thời tiết chuyển biến xấu, không chở quá số người, phương tiện theo quy định trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.

Trong quá trình di chuyển, thuyền viên nhắc nhở, hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định, tuyệt đối không đứng hoặc ngồi tại những vị trí nguy hiểm, không chen lấn, đùa nghịch trên phương tiện và cần bình tĩnh tuân thủ sự hướng dẫn của thuyền trưởng khi xảy ra các tình huống bất thường.

Cảnh sát đường thủy hỗ trợ người dân khi triều cường dâng cao.

Tổ công tác của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên đường thủy (Cục CSGT) phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy và Công an xã Nhị Long trực tiếp kiểm tra thực tế, tuyên truyền pháp luật đến các chủ mỏ khai thác cát trên lòng sông Cổ Chiên.

Tổ công tác đã phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, khoáng sản; tổ chức cho đại diện các chủ mỏ khai thác khoáng sản ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy và hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp.

Qua tuyên truyền và kiểm tra thực tế, các chủ mỏ cam kết khai thác khoáng sản đúng phạm vi, vị trí, thời gian, công suất và các nội dung được cho phép; không tự ý mở rộng khu vực khai thác, khai thác vượt độ sâu, vượt công suất hoặc ngoài thời gian quy định; chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, lòng, bờ, bãi sông và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra tại mỏ khai thác khoáng sản trên sông Cổ Chiên.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép đến hết ngày 25/11, với quyết tâm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”.

Trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương phát hiện, xử lý nghiêm hàng loạt các trường hợp mua bán, vận chuyển, khai thác trái phép khoáng sản (cát sông).

Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp Tổ công tác số 1 tuần tra trên sông Cổ Chiên, phát hiện sà lan và ghe gỗ tàng trữ cát sông không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản và giao thông đường thủy nội địa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.