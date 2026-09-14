Vĩnh Long cảnh báo triều cường vượt mức báo động 3, gây ngập nghiêm trọng

Theo báo cáo cập nhật từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong 24 giờ qua, mực nước tại các hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh ít có sự biến đổi nhưng vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết các trạm đo đều ghi nhận số liệu từ xấp xỉ báo động 1 đến vượt mức báo động 3.

Đáng chú ý nhất trong ngày 13/9 là trạm Mỹ Thuận, khi mực nước vọt lên mức 207cm, cao hơn mức báo động 3 tới 27cm. Kế đến là trạm Chợ Lách với mực nước đạt 198cm (vượt báo động 3 là 8cm) và trạm Cầu Quan chạm ngưỡng 193cm (vượt báo động 2 là 3cm). Ở các khu vực khác như Trà Vinh, Mỹ Hóa, Bến Trại và Bình Đại, số liệu thực đo cũng cho thấy mực nước đang bám sát hoặc đã vượt qua các mốc cảnh báo nguy hiểm.

Khu vực chợ phường Tân Hạnh bị ảnh hưởng bởi triều cường. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 14/9, cơ quan khí tượng dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm sẽ có xu hướng rút xuống chậm nhưng nhìn chung vẫn duy trì thế uy hiếp ở mức cao. Cụ thể, đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận được dự báo vẫn giữ nguyên ở mức 207cm, tiếp tục cao hơn báo động 3 là 27cm. Các trạm khác cũng ở mức rủi ro lớn khi trạm Chợ Lách dự kiến đạt 196cm (cao hơn báo động 3 là 6cm) và trạm Trà Vinh đạt 191cm (cao hơn báo động 3 là 1cm).

Đối với nhóm trạm cảnh báo cấp độ thấp hơn, mực nước tại Mỹ Hóa dự báo đạt 173cm (cao hơn báo động 2 là 3cm), trong khi trạm Cầu Quan ở mức 189cm (thấp hơn báo động 2 chỉ 1cm). Tại các trạm ven biển và hạ lưu, mực nước tại Bến Trại dự báo là 167cm (cao hơn báo động 1 là 2cm), Bình Đại xấp xỉ báo động 1 với mức 160cm, và An Thuận là 153cm (nằm dưới báo động 1 khoảng 7cm).

Sự kết hợp bất lợi giữa triều cường dâng cao, nước lũ từ thượng nguồn đổ về và lượng mưa lớn những ngày qua tạo ra một áp lực khổng lồ lên toàn bộ hệ thống đê bao cũng như khả năng tiêu thoát nước của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập sâu tại các khu vực ven sông lớn và ngoài đê bao, trải dài dọc theo các tuyến sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hậu cùng các khu vực cồn, cù lao.

Video triều cường gây ngập. Video: Nguyễn Thuận

Tại khu vực nội ô và các khu dân cư đông đúc, tình trạng ngập úng có thể diễn ra nghiêm trọng tại một số tuyến đường thuộc các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu và Tân Ngãi. Đặc biệt, người dân cần lưu ý các trục đường chính có nguy cơ ngập rất cao, gây cản trở lớn đến việc đi lại và sinh hoạt như: đường Nguyễn Huệ, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực và Lý Thái Tổ.

Trước diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro của thời tiết, cơ quan chức năng đề nghị các địa phương và người dân tuyệt đối không được chủ quan. Những hộ gia đình sinh sống ở vùng trũng thấp cần nhanh chóng, chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản và hàng hóa. Đồng thời, chính quyền sở tại ở các địa phương cần khẩn trương rà soát lại các điểm xung yếu, tiến hành gia cố hệ thống đê bao nhằm sẵn sàng phương án ứng phó kịp thời với các tình huống sạt lở, ngập úng cục bộ có thể xảy ra trong những ngày sắp tới.