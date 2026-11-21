Chiều 21/11, UBND tỉnh Vĩnh Long chính thức khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng - Cúp Bivina năm 2026 tại khu vực sông Láng Thé, thuộc xã Bình Phú và phường Nguyệt Hóa.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh đua ghe Ngo là một trong những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, được tổ chức xuyên suốt Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Giải đua ghe Ngo là điểm nhấn có nhiều ý nghĩa của Lễ hội Ok Om Bok.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên giải đua ghe Ngo được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé - địa điểm mới được khánh thành, đưa vào sử dụng, với cung đường đua mới, gắn với khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi và hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại. Công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa của tỉnh, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Công trình thể hiện sự quan tâm sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.

Đồng chí Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao chứng nhận và tặng hoa nhà tài trợ chính của giải.

Giải đua ghe Ngo năm nay diễn ra trong 2 ngày (21 và 22/11), quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên, đại diện cho 9 đội ghe Ngo trong tỉnh Vĩnh Long và 4 đội ghe Ngo đến từ tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau. Các đội tranh tài ở 3 cự ly gồm: 1.200m nam, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Giải đua ghe Ngo được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé - địa điểm mới được khánh thành, đưa vào sử dụng, với cung đường đua mới, gắn với khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi.

Ở mỗi cự ly, đội đạt giải nhất được trao thưởng 120 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 80 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 900 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Tổ trọng tài làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, công tâm; điều hành giải đấu đúng luật, đúng điều lệ, phản ánh chính xác kết quả thi đấu.

Giải đua ghe Ngo, quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên, đại diện cho 9 đội ghe Ngo trong tỉnh Vĩnh Long và 4 đội ghe Ngo đến từ tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau.

Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, cống hiến cho khán giả những trận tranh tài gay cấn, đẹp mắt. Người dân và du khách cổ vũ nhiệt tình, văn minh; tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về quê hương Vĩnh Long nghĩa tình, mến khách.

Giải đua ghe Ngo với những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

Tối cùng ngày, tại Công viên 30-4, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, với chủ đề “Sắc màu di sản phương Nam”.

Thông qua các tiết mục ca múa, hoạt cảnh, hòa tấu nhạc ngũ âm, ca cổ cùng những giai điệu mang âm hưởng Nam Bộ, chương trình tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Tất cả góp phần khắc họa sự giao thoa, hội tụ văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; đồng thời thể hiện hình ảnh TP Cần Thơ năng động, giàu bản sắc, đang đổi mới, hội nhập và phát triển.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng.

Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 30/11, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến thương mại.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng. Giải đua năm nay có 84 đội đăng ký tham gia, gồm 67 đội ghe nam và 17 đội ghe nữ. Lễ khai mạc giải diễn ra vào trưa 23/11 và bế mạc vào chiều 24/11.

84 đội đăng ký tranh tài, có 69 đội đến từ các xã, phường của TP Cần Thơ và 15 đội đến từ tỉnh Cà Mau.

Trong số 84 đội đăng ký tranh tài, có 69 đội đến từ các xã, phường của TP Cần Thơ và 15 đội đến từ tỉnh Cà Mau. Cụ thể, TP Cần Thơ có 58 đội ghe nam, 11 đội ghe nữ; tỉnh Cà Mau có 9 đội ghe nam và 6 đội ghe nữ.

Bên cạnh sức hấp dẫn từ những trận tranh tài sôi nổi trên sông nước, giải đua năm nay còn có cơ cấu giải thưởng khá cao. Theo đó, ở mỗi cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ, đội đạt giải nhất được thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trình diễn thả đèn nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trình diễn thả đèn nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro, đoạn giữa cầu Quay và cầu 30-4, thuộc địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Lễ cúng Trăng được tổ chức tại chùa Kh’leang, phường Sóc Trăng, với sự tham gia của các vị sư, Achar, Phật tử và người dân.

Tại đây, các nghi thức cúng Trăng được thực hiện trang trọng; một số nghệ nhân còn trình diễn làm cốm dẹp, giới thiệu phong tục và những nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao, lễ hội còn tổ chức các hoạt động kết nối văn hóa, thương mại và du lịch. Trong đó, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 24/11 tại Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi.