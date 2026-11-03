Vĩnh Long cần làm gì để phát triển du lịch trong bối cảnh mới

Đưa du lịch Vĩnh Long trở thành ngành kinh tế trọng điểm

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực du lịch cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành lớn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: Vĩnh Long là vùng đất cộng cư, có sự giao thoa văn hóa của 03 dân tộc Kinh – Khmer - Hoa với hệ thống 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại (Đờn ca tài tử), 215 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa (2 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia và 168 di tích cấp tỉnh). Đây còn là quê hương Đồng Khởi anh hùng, nơi sản sinh danh nhân hào kiệt có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc các thời kỳ; là dải đất hạ nguồn lưu vực sông Mekong với hệ sinh thái “sông – đồng – biển” đa dạng với 3 cụm cù lao sinh thái lớn, hơn 70 cồn tự nhiên, 130 km bờ biển cùng 6/9 cửa sông và rừng ngập mặn đặc trưng, có thể phát triển tuyến du lịch “hành trình từ sông ra biển” …

Toàn cảnh hội thảo "Phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới”.

Sau hội thảo này, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các nội dung, giải pháp hay làm cơ sở khoa học để nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong việc xây dựng Đề án Phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn địa phương, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch Vĩnh Long phát triển thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2030 và đột phá trong không gian mới, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2045, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh nhà trong bối cảnh mới.

Hội thảo được tổ chức nhằm xây dựng cơ sở khoa học và định hướng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sự kiện tập trung đánh giá toàn diện hiện trạng sau khi mở rộng không gian địa giới, chuẩn hóa chuỗi dữ liệu du lịch, đồng thời đề xuất tái cấu trúc không gian phát triển, hoàn thiện kiến trúc thương hiệu điểm đến và xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hạ tầng, nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy du lịch phát triển xanh, bền vững và có chiều sâu.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS. Phan Thị Ngàn (Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Chủ nhiệm Đề án) nhấn mạnh rằng sự kiện hợp nhất địa giới đã mở ra không gian kinh tế, văn hóa và du lịch rộng lớn từ hệ sinh thái sông nước, cù lao giữa sông Tiền – sông Hậu đến vùng cửa sông và biển Đông. Thách thức trọng tâm hiện nay là chuyển hóa tài nguyên phong phú thành các sản phẩm đặc thù, khắc phục tình trạng trùng lặp sản phẩm giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo TS Phan Thị Ngàn, Hội thảo diễn ra vào một thời điểm đặc biệt đối với quá trình phát triển của tỉnh. Tỉnh hiện có diện tích tự nhiên 6.296,20 km², dân số hơn 4,25 triệu người và khoảng 130 km bờ biển.

Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 9,3 triệu lượt khách, trong đó trên 1,27 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt gần 8.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, số lượt khách chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tăng trưởng.

Định hướng phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 10 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 12.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp khoảng 6 - 8% GRDP và từng bước định vị thương hiệu “Vĩnh Long - an toàn, thân thiện...

6 chuyển đổi lớn mà du lịch Vĩnh Long cần tập trung

Đến năm 2045, du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để đạt được mục tiêu đó, theo TS Phan Thị Ngàn, Vĩnh Long cần tập trung 6 chuyển đổi lớn.

Thứ nhất, chuyển từ quản lý tài nguyên sang quản trị điểm đến. Sau hợp nhất, không nên đơn thuần cộng danh mục các khu, điểm du lịch của ba địa phương cũ. Cần đánh giá lại toàn bộ nguồn lực trong một hệ thống thống nhất, xác định tài nguyên cốt lõi, cực tăng trưởng, trung tâm đón khách, hành lang liên kết và các khu vực ưu tiên bảo tồn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tham dự Hội thảo

Thứ hai, chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang chuỗi trải nghiệm. Mục tiêu không nên chỉ là đưa khách đến một điểm tham quan, mà phải tạo được hành trình đủ hấp dẫn để khách lưu trú hai ngày, ba ngày hoặc dài hơn.

Thứ ba, chuyển từ khai thác tài nguyên sang sáng tạo giá trị trên nền tài nguyên.

Thứ tư, đưa phát triển xanh trở thành tiêu chuẩn vận hành. Du lịch xanh cần được cụ thể hóa bằng những tiêu chí có thể đo lường…

Thứ năm, đặt doanh nghiệp và cộng đồng vào trung tâm chuỗi giá trị.

Thứ sáu, chuyển từ xúc tiến điểm đến sang xây dựng thương hiệu điểm đến. Vĩnh Long cần trả lời rõ câu hỏi: khi nhắc đến Vĩnh Long, điều gì cần xuất hiện đầu tiên trong tâm trí khách du lịch?

Bên cạnh đó, hội thảo đã lắng nghe và thảo luận sôi nổi các tham luận chuyên sâu từ các chuyên gia và nhà quản lý như PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng phân tích thực trạng phát triển du lịch Vĩnh Long cùng những thách thức đặt ra trong bối cảnh mới. PGS.TS. Phạm Trung Lương định hướng các chiến lược phát triển chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

TS. Nguyễn Tấn Thanh làm rõ vai trò của nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW. PGS.TS. Lâm Văn Tân chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn và chuỗi giá trị gắn liền với nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Tiến trình bày hiện trạng và định hướng hạ tầng du lịch đường sông. Ông Nguyễn Minh Triết đóng góp các giải pháp thiết thực để thu hút các doanh nghiệp du lịch thương hiệu lớn về với địa phương.

Thông qua sự kiện, Vĩnh Long kỳ vọng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý tài nguyên sang quản trị điểm đến thông minh, gắn kết chặt chẽ giữa "Chính quyền - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Cộng đồng", qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu "Vĩnh Long - an toàn, thân thiện và chất lượng" trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.