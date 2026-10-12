Vĩnh Long cam kết cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch

Các doanh nhân tiêu biểu năm 2026 của tỉnh Vĩnh Long được biểu dương, khen thưởng tại buổi họp mặt. (Ảnh: MINH KHỞI)

Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế-xã hội tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông tin, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng hơn 11,3%; doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt khoảng 119.696 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Từ đầu năm đến ngày 15/9, toàn tỉnh thành lập mới 2.157 doanh nghiệp, đạt hơn 113% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.424 doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 19.073 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, tỉnh xác định phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tỉnh Vĩnh Long cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng.

Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ; tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, đầu tư, hạ tầng và các điều kiện sản xuất kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại buổi họp mặt. (Ảnh: MINH KHỞI)

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 46 doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2026; tôn vinh, trao tặng danh hiệu cho 61 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh năm 2026.