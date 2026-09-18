Vĩnh Long: Bộ xương trong ôtô chìm dưới kênh, bên cạnh có 144 triệu đồng

Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương làm rõ vụ phát hiện xương người trong chiếc ô tô dưới lòng kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức số xương được phát hiện trong xe có phải là của ông L.H.T hay không. Kết quả giám định ADN sẽ là căn cứ xác định danh tính nạn nhân.

Chiếc xe được tìm thấy.

Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, ngày 8/6, bà L.T.M.T, Giám đốc Công ty TNHH Y.N (TP HCM), phân công ông N.V.H, ông Đ.H.T và ông L.H.T đến địa bàn Bến Tre và Trà Vinh (cũ) để thu hồi công nợ.

Ông N.V.H điều khiển ôtô Toyota Hilux biển số 51C-383.51 chở ông Đ.H.T và ông L.H.T. Theo hồ sơ xác minh, đây chính là chiếc xe được phát hiện dưới kênh Chẹt Sậy ngày 17/9.

Khoảng 7h30 ngày 12/6, ba người đến một quán cà phê tại khu phố 3, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi vào quán, ông Đ.H.T để một cặp màu đen trong xe, bên trong có hơn 363 triệu đồng là tiền thu công nợ cho Công ty TNHH Y.N.

Trong lúc uống cà phê, ông L.H.T mượn chìa khóa xe để lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông này nói sẽ điều khiển xe đi ăn sáng.

Một lúc sau, ông Đ.H.T nhắn tin hỏi ông L.H.T đang ở đâu. Người này trả lời bị tiêu chảy, phải đi truyền nước. Khoảng 20 phút sau, ông L.H.T tiếp tục nhắn tin đề nghị ông Đ.H.T và ông N.V.H về khách sạn trước, trả phòng và về luôn.

Hai người sau đó trở về khách sạn lấy đồ và chờ ông L.H.T. Tuy nhiên, đến khoảng 10h30 cùng ngày, ông L.H.T vẫn không quay lại. Điện thoại của ông này cũng không liên lạc được.

Sau nhiều ngày mất liên lạc, ông N.V.H làm đơn tố giác ông L.H.T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Như báo Xây dựng thông tin, khoảng 12h ngày 17/9, một người dân đánh cá tại khu vực cầu Phong Nẫm, kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân phát hiện lưới mắc vào một vật thể dưới đáy kênh. Kiểm tra, người này phát hiện đó là một chiếc ôtô nên trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 16h15 cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận thông tin từ Công an phường Phú Tân về vụ việc.

Chiếc xe nằm cách bờ khu phố Phước Thạnh hơn 50m trong trạng thái lật ngửa.

Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng xác định đây là xe Toyota Hilux G, màu bạc, biển số 51C-383.51. Xe có nhiều dấu vết va đập, cấn móp ở cản trước, mui và khung viền cửa; nắp capo bị gãy, kính chắn gió phía trước và một số kính cửa bị vỡ.

Đáng chú ý, trong quá trình trục vớt, nhiều đoạn xương với kích thước khác nhau rơi ra từ trong xe. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện giấy tờ tùy thân mang tên ông L.H.T, cùng giấy tờ liên quan đến Công ty TNHH Y.N và một số tài sản khác.

Giám định viên pháp y nhận định sơ bộ nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi khoảng 40-45, thời gian chết khoảng 3 tháng. Cơ quan chức năng đã thu mẫu để giám định ADN.

Ngoài số xương, hiện trường còn ghi nhận một túi da bên trong có 144,287 triệu đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Công ty TNHH Y.N. và những người liên quan tiếp tục xác minh hành trình của chiếc xe, thời điểm phương tiện rơi xuống kênh, nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.