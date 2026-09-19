Vĩnh Long: Bổ nhiệm Đại đức Youttiviriyo Thạch Nhựt Trường làm trụ trì chùa Phro Hút

Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Son, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh (phụ trách Nam tông Khmer khu vực Vĩnh Long), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Thượng tọa Thạch Thưa, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; chư Tăng trụ trì các chùa.

Đại diện Lãnh đạo địa phương tham dự buổi lễ

Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Thạch Mô Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; đại diện Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Cầu Ngang.

Sau phần nghi thức tâm linh truyền thống, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc.

Thượng toạ Thích Tâm Khiết phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phro Hút của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Đại đức Sơn Kene, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Chánh Thư ký Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định về việc bổ nhiệm Đại đức Youttiviriyo (Thạch Nhựt Trường) giữ chức vụ trụ trì chùa Phro Hút.

Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng

Cung đối trước chư tôn đức, Đại đức Youttiviriyo (Thạch Nhựt Trường), tân trụ trì chùa Phro Hút dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ, nguyện trọn đời quy kính Tam bảo, thực hiện Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, các quy định của Giáo hội; tận tâm chăm lo Tăng chúng, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, xây dựng đạo tràng lục hòa, trang nghiêm và thanh tịnh.

Ông Huỳnh Minh Toàn, đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu chúc mừng Đại đức Youttiviriyo (Thạch Nhựt Trường), tân trụ trì chùa Phro Hút

Đại diện đạo tràng Phật tử chùa Phro Hút, ông Thạch Văn Chiến phát nguyện hộ trì Tam bảo, Giáo hội để Đại đức tân trụ trì an tâm tu học, hành đạo.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Huỳnh Minh Toàn, Chủ tịch UBMTTQVN xã Cầu Ngang phát biểu chúc mừng Đại đức Thạch Nhựt Trường vừa được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh trao quyết định giữ chức vụ trụ trì chùa Phro Hút.

Đại đức Tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh cho biết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh luôn tạo điều kiện tốt cho chùa để có một vị trụ trì để thay mặt Giáo hội lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn chư Tăng, bà con Phật tử tu học đúng chánh pháp.

Hòa thượng cũng sách tấn Đại đức Thạch Nhựt Trường với vai trò trụ trì chùa cần hành đạo, hướng dẫn bà con tu học đúng với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", luôn nghiêm trì giới luật Phật chế, Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Hoà thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Đại đức Thạch Đa Ra, Ủy viên Ban Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh phát biểu cảm tạ. Buổi lễ khép lại với thời khóa kinh cầu an chúc phúc lành từ chư Tăng đến hội chúng.