Vĩnh Long biểu dương 319 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long trao Giấy biểu dương những gia đình tiêu biểu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ sở y tế địa phương cùng 319 hộ gia đình điển hình đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong việc hình thành nhân cách con người, đồng thời khẳng định thực hiện tốt chính sách dân số là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và duy trì mức sinh thay thế.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.

Quang cảnh hội nghị biểu dương. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi clip truyền thông về thực trạng, giải pháp duy trì mức sinh thay thế tại Việt Nam và lắng nghe đại diện các hộ gia đình đến từ các xã, phường như: Cái Nhum, Tân Ngãi, Quới An, Trà Ôn, Cái Vồn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long trao Giấy biểu dương những gia đình tiêu biểu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ban tổ chức đã tiến hành trao Giấy biểu dương nhằm ghi nhận và tôn vinh 319 gia đình tiêu biểu. Đây là những cá nhân tiêu biểu, mô hình hiệu quả nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.