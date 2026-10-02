Vĩnh Long: Bí thư, chủ tịch xã, phường trực tiếp nắm việc khó, tồn đọng

Nhiều cách làm hay từ cơ sở

Tại hội nghị, hàng loạt mô hình hay, cách làm hiệu quả được các xã, phường chia sẻ để đưa bộ máy mới hoạt động thông suốt, đúng chức năng, thẩm quyền và phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Trần Văn Đém - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Phụng - cho biết sau sắp xếp, địa phương có nhiều thay đổi về địa giới hành chính, tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo và quản lý. Cùng lúc, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới chuyển về cấp xã; hồ sơ, dữ liệu, tài sản của 3 xã cũ phải được tiếp nhận, sắp xếp, chuẩn hóa.

Trước thực tế này, Đảng ủy xã xác định không để việc sắp xếp tổ chức làm gián đoạn công việc, chuyển nhanh từ trạng thái “ổn định tổ chức” sang “vận hành hiệu quả”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng chủ trì hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm kết quả thực hiện nghị quyết 9 tháng năm 2026. Ảnh: H.T

Phú Phụng tập trung vào nguyên tắc “việc gì rõ thì làm ngay”; những nội dung chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo, kiến nghị. Việc phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Một cách làm được duy trì là giao ban hằng tuần của Thường trực Đảng ủy, tập trung vào 3 câu hỏi: Việc gì đã hoàn thành? Việc gì đang vướng? Việc gì cần cấp nào quyết định?

“Phân cấp mà không phân công rõ trách nhiệm thì dễ dẫn đến đùn đẩy, phân quyền mà không kiểm tra thì dễ phát sinh sai sót” - ông Đém nói.

Ông Trần Văn Đém chia sẻ cách làm trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Địa phương cũng lấy kết quả phục vụ người dân làm thước đo hiệu quả vận hành; chú trọng cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và chuyển đổi số.

Theo ông Đém, kinh nghiệm là nắm dân sớm thì xử lý việc sớm, xử lý việc sớm thì hạn chế phát sinh điểm nóng.

Tại hội nghị, đại diện xã Châu Thành chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”; đại diện phường Bình Minh nói về việc địa phương áp dụng mã QR niêm yết thủ tục hành chính, “Nhóm Zalo hỗ trợ TTHC”, “Dịch vụ công lưu động”; còn đại diện xã Tam Bình chia sẻ kinh nghiệm số hóa hồ sơ đảng viên và phát triển đảng viên trong học sinh.

Không để người dân đi lại nhiều lần

Phát biểu kết luận, ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân 30 xã, phường trong 9 tháng qua. Các địa phương đã duy trì hoạt động của bộ máy, từng bước khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn vướng mắc về phân công, phối hợp, quy trình xử lý công việc và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Ông yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật kết quả thực tế, làm rõ khó khăn, phân công trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Về phát triển kinh tế, ông Lâm Minh Đằng cho biết tăng trưởng của tỉnh đã cải thiện qua từng quý, nhưng định vị của tỉnh so với cả nước và khu vực vẫn thấp. Ông yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Trước hết, các địa phương phải rà soát toàn bộ chỉ tiêu nghị quyết năm 2026, xây dựng kế hoạch thực hiện từng tháng trong quý 4; xác định rõ chỉ tiêu đã đạt, chỉ tiêu còn thấp, chỉ tiêu có nguy cơ không hoàn thành, đồng thời phân công người phụ trách, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm kiểm tra.

Về kinh tế, các địa phương phải rà soát từng lĩnh vực để xác định khả năng đóng góp thêm trong quý 4, từ nông nghiệp, thủy sản, cây ăn trái, dừa đến công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch.

“Với từng lĩnh vực, cần biết cơ sở sản xuất nào đang gặp khó, dự án nào có thể đẩy nhanh, sản phẩm nào có thể mở rộng tiêu thụ để tập trung hỗ trợ” - ông yêu cầu.

Đồng thời, các địa phương phải xử lý tài sản công dôi dư, hoàn thành trong quý 4; không để nhà, đất chưa sử dụng kéo dài gây lãng phí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T

Đối với đầu tư công, ông Lâm Minh Đằng yêu cầu triển khai cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân, bám các mốc tối thiểu 70% đến ngày 31/10, 80% đến ngày 30/11, 90% đến ngày 31/12/2026 và 100% đến ngày 31/1/2027. Từng công trình phải rõ khối lượng, vướng mắc, trách nhiệm và tiến độ xử lý.

Bí thư, chủ tịch xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tăng cường đối thoại, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; phối hợp xử lý thủ tục, nghiệm thu, thanh toán và chủ động báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND trực tiếp nắm những việc khó, việc tồn đọng. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, việc vượt thẩm quyền phải đề xuất rõ vướng mắc, căn cứ và phương án xử lý. Không để người dân đi lại nhiều lần vì phối hợp thiếu chặt chẽ.

Cùng với đó, địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài chính, tài sản công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị các địa phương tiếp tục đoàn kết, chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả. Ông cho biết qua 3 lần tổ chức, nhiều mô hình thiết thực đã được ghi nhận.