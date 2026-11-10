Vĩnh Long bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 10.11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4.11.2026 để hưởng chế độ, chính sách theo nguyện vọng.

HĐND tỉnh cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trương Đặng Vĩnh Phúc; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Dương Văn Phúc; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long phát biểu. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng khẳng định, việc kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành khối lượng công việc rất lớn, rất cấp bách từ nay đến cuối năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Các nhân sự được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đều được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào cũng đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (50 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật, Đại học Cơ khí chuyên dùng.

Ông Dương Văn Phúc (55 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (42 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Long), có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Đại học Hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang bỏ phiếu bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp

Sau khi kiện toàn, hiện lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang và 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Châu Văn Hòa, ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.