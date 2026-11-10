Vĩnh Long bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng 3 đồng chí vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Cẩm Huệ

Theo đó, HĐND tỉnh Vĩnh Long thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Đặng Văn Chính theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thống nhất việc đồng chí Đặng Văn Chính thôi giữ các chức vụ và giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng. HĐND tỉnh Vĩnh Long cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười do chuyển công tác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bầu bổ sung 3 đồng chí: Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh gồm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang và 6 Phó Chủ tịch: Nguyễn Trúc Sơn, Nguyễn Quỳnh Thiện, Châu Văn Hòa, Trương Đặng Vĩnh Phúc, Dương Văn Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long mong muốn các đồng chí vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách và năng lực công tác; thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trên cương vị mới, các đồng chí cần phát huy cao nhất năng lực, sở trường và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao, cùng tập thể UBND tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.