Vĩnh Long: Bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh và thực hiện quy trình công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ông Trần Trí Quang trình bày, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính), ông Dương Văn Phúc (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng) và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ).

Chủ tịch Trần Trí Quang cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND. Ảnh: Trí Trần.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân) và bà Nguyễn Thị Bé Mười (Tỉnh ủy viên, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030).

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Trí Trần.

Sau khi xác nhận kết quả bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Thông tin lý lịch 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long:

Ông Dương Văn Phúc (SN 1971, quê quán: xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long): Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Xây dựng; Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (SN 1976, quê quán: xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long): Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật; Lý luận chính trị Cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1984, quê quán: xã An Định, tỉnh Vĩnh Long): Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý công; Lý luận chính trị Cao cấp.