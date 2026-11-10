Vĩnh Long bầu 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Đặng Văn Chính, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Tiếp đến, kỳ họp đã tiến hành bầu các đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Giám đốc Sở Tài chính; Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 7 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết về việc phân bổ, giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành khối lượng công việc rất lớn, rất cấp bách từ nay đến cuối năm 2026.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Minh Dũng, các nhân sự được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào cũng đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.