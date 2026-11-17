Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Phúc Anh (22 tuổi, ngụ xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 21/3, chị B. (18 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến nhà một người bạn tại xã Song Phú để tham gia tiệc nhậu. Trong số những người có mặt tại buổi tiệc có Lê Hoàng Phúc Anh.

Sau khi tiệc nhậu kết thúc, phát hiện chị B. nằm võng một mình, xung quanh không có người, Phúc Anh đã khống chế nạn nhân, đưa vào phòng ngủ và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan công an tiến hành xác minh, lấy lời khai những người liên quan và mời Phúc Anh đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phúc Anh đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.