Vĩnh Long: Bắt tạm giam đối tượng đạp ngã xe người đi đường do nghĩ bị theo dõi

Trước đó, ngày 25/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Tân Hạnh thi hành các quyết định và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thuận.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h05 ngày 17/8/2026, ông N.A.L. (sinh năm 1983, trú tại khóm Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô lưu thông từ phường Thanh Đức đến phường Tân Hạnh. Khi đến đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, ông L. bất ngờ bị một thanh niên đi từ phía sau áp sát, dùng chân đạp khiến ông và xe ngã xuống đường. Sau đó, người này tiếp tục dùng hung khí tấn công ông L., khiến nạn nhân phải bỏ chạy và được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận trình báo của người thân nạn nhân, cơ quan Công an tiến hành xác minh, thu thập lời khai và các tài liệu liên quan, qua đó xác định Nguyễn Ngọc Thuận là người có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước với ông L. Theo lời khai, do đã uống rượu bia và trong lúc đi về nhà nghĩ rằng có người theo dõi, định đánh mình nên Thuận đã ép xe, khiến ông L. ngã xuống đường rồi dùng hung khí tấn công.

Theo kết luận giám định, ông L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 15% do hành vi của Thuận gây ra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.