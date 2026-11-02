Vĩnh Long: Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội cho vay nặng lãi

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Công (SN 1998, cư trú tại tỉnh Ninh Bình; nơi ở trước khi lẩn trốn tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công là đối tượng bị truy nã về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phạm Xuân Công bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã vào ngày 4/8/2026 về hành vi can tội nêu trên. Bên cạnh đó, Công cũng là đối tượng có liên quan trực tiếp đến một vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khác xảy ra trên địa bàn xã Lai Khê, TP. Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Xuân Công bị bắt khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long (Ảnh:CACC)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Phạm Xuân Công đang lẩn trốn tại ấp Trường Thọ, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 28/10/2026, Công an xã Hòa Bình đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lai Khê tiến hành bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện đối tượng Phạm Xuân Công đã được di lý và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.