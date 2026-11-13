Vĩnh Long: Bắt chủ hụi chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng của 27 bị hại

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1984, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2023, Hạnh bắt đầu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi tại địa phương, gồm hụi ngày trị giá từ 1 triệu đồng và hụi 10 ngày trị giá từ 10 triệu đồng.

Khởi tố, bắt giam nữ chủ hụi ôm hơn 820 triệu đồng của 27 người ở Vĩnh Long (Ảnh: CACC)

Đầu năm 2025, do mất khả năng chi trả sau khi tổ chức cho các hụi viên tham gia nhiều dây hụi, Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối hốt 15 phần hụi của hụi viên ở 06 dây khác nhau. Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền bị can chiếm đoạt lên đến 820.650.000 đồng của 27 bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.