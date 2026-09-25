Vĩnh Long: Bắt 7 đối tượng trong chuyên án trộm cắp xe máy

Ngày 25/9, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT nơi đây cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi can tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng do Quách Vinh Phương cầm đầu (Phương thứ 3 từ phải sang trái) tại cơ quan công an. (Ảnh: CAVL).

Trong đó, bốn bị can gồm Quách Vinh Phương (25 tuổi); Trương Quốc Trung (36 tuổi); Nguyễn Văn Thanh Thảo (33 tuổi); Bùi Thanh Phong (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ba bị can Nguyễn Văn Hồ (52 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Đan Thanh (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Minh Trung (27 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe mô tô, tập trung tại khu vực Bến Tre.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phương và Thảo là đối tượng cầm đầu hai nhóm trộm cắp xe máy. Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ các đối tượng, đồng thời thu hồi nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận đã cùng ba đối tượng khác thực hiện 17 vụ trộm, lấy được 23 xe mô tô các loại. Thảo khai nhận đã trực tiếp cùng một đối tượng thực hiện bốn vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Hồ, Đan Thanh, Trung biết số xe mô tô do nhóm Phương trộm cắp nhưng vẫn trực tiếp giúp sức và tiêu thụ nhiều xe.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.