Vĩnh Long: Ba giám đốc sở giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng ông Dương Văn Phúc, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Ông Dương Văn Phúc sinh ngày 8/8/1971, quê quán xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố; Cao cấp lý luận Chính trị.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc sinh ngày 23/11/1976, quê quán xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Môi trường, Đại học Cơ khí chuyên dùng; Cao cấp lý luận Chính trị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh ngày 8/4/1984 quê quán xã An Định, tỉnh Vĩnh Long; trình độ Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Đại học Hành chính; Cao cấp lý luận Chính trị.