Vĩnh Long: Ba giám đốc sở giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Sáng 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với...
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Dương Văn Phúc sinh ngày 8/8/1971, quê quán xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố; Cao cấp lý luận Chính trị.
Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc sinh ngày 23/11/1976, quê quán xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Môi trường, Đại học Cơ khí chuyên dùng; Cao cấp lý luận Chính trị.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu sinh ngày 8/4/1984 quê quán xã An Định, tỉnh Vĩnh Long; trình độ Tiến sĩ Quản lý công, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Đại học Hành chính; Cao cấp lý luận Chính trị.
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