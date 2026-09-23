Vĩnh Long an táng 65 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sáng 23/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Bắc (xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bắc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm; dành một phút mặc niệm với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh, trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Trong gần 3 tháng, Đội K90 và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia, hàng vạn người con Vĩnh Long đã lên đường ra mặt trận, góp phần cùng cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những mất mát vẫn còn đó. Trong số hơn 37.000 liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện nay, vẫn còn hơn 3.900 liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập, chưa xác định được nơi yên nghỉ.

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vì vậy tiếp tục được tỉnh Vĩnh Long xác định là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong gần 3 tháng, với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ.

Các liệt sĩ được an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bắc.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập lần này chưa xác định được danh tính, quê quán. Sau quá trình tìm kiếm, quy tập, 65 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Bắc.

Phát biểu tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Bé Mười khẳng định, việc đưa 65 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

"Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương; tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; ra sức xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", bà Nguyễn Thị Bé Mười khẳng định.