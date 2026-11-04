Vĩnh Lộc triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi

Các trang trại chăn nuôi xã Vĩnh Lộc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Những năm qua, chăn nuôi đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Lộc. Theo thống kê, hiện toàn xã có tổng đàn lợn khoảng 16.500 con, đàn trâu 1.900 con, đàn bò hơn 1.000 con và đàn gia cầm khoảng 90.000 con. Tuy nhiên, quá trình phát triển chăn nuôi cũng đặt ra không ít khó khăn. Trong đó, nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi luôn tiềm ẩn; giá thức ăn chăn nuôi và các loại vật tư biến động, trong khi giá sản phẩm thiếu ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư cũng gây áp lực đối với môi trường nông thôn. Trước thực tế đó, xã Vĩnh Lộc xác định phát triển chăn nuôi phải gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và bảo đảm các điều kiện về môi trường, dịch bệnh. Trong đó, chú trọng công tác quản lý hoạt động chăn nuôi, hạn chế tình trạng phát triển tự phát, không bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường...

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết: “Hiện nay, để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, xã đã tăng cường tuyên truyền về cách phòng chống, biểu hiện của bệnh; yêu cầu các hộ tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo của cơ quan thú y; tổ chức tiêu hủy số lợn bị nhiễm bệnh, lợn chết theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các chốt kiểm dịch cũng được hoạt động 24/24 giờ; thực hiện phun tiêu độc khử trùng toàn xã; nhất là tại các trang trại, khu vực có dịch và khu vực tiêu hủy; tăng cường giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý, bao vây ổ dịch kịp thời... Hiện nay, dịch bệnh đang được kiểm soát, người chăn nuôi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn và một số dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia cầm”.

Với tổng số trang trại, gia trại chăn nuôi lớn, xã luôn chú trọng công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi; tuyên truyền, vận động người dân đầu tư hệ thống xử lý chất thải, chế phẩm sinh học và duy trì vệ sinh chuồng trại. Đối với những hộ nằm trong khu dân cư, không bảo đảm điều kiện môi trường, trang trại nào gần hết giấy phép sẽ tạm dừng cho đến khi chủ hộ tìm được vị trí cách xa khu dân cư. Đối với những gia trại, trang trại giấy phép đang còn thời hạn dài, ngoài tuyên truyền, vận động giảm đàn, xã đã tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, trung tâm cung ứng dịch vụ công đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân; đánh giá, bình tuyển chất lượng đàn lợn giống phẩm cấp bố mẹ, đàn gia cầm giống gốc... nhằm loại thải giống kém chất lượng, không có lý lịch, nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khuyến khích người chăn nuôi chủ động trồng cỏ voi, tận thu các nguồn phụ phẩm nông nghiệp như ngô, lúa, đậu... Sử dụng thức ăn tự nghiền, phối trộn để giảm chi phí sản xuất. Trước khó khăn đầu ra của các sản phẩm không ổn định, xã đã tạo điều kiện thuận lợi, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân để hạn chế tình trạng bị động trước những biến động của thị trường.

Ông Lê Văn Bảy, hộ chăn nuôi lợn thôn Tân Phúc cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh trên toàn xã, gia đình tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, được cán bộ nông nghiệp xã quan tâm, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, cố gắng bảo vệ đàn vật nuôi để duy trì sản xuất”.

Với định hướng phát triển chăn nuôi, xã Vĩnh Lộc đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, hướng đến phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả, bảo vệ môi trường. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; quản lý chặt chẽ việc sử dụng các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi; thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, áp dụng quy trình VietGAP... Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư; đẩy mạnh công tác kiểm tra tại các cơ sở, điểm giết mổ, chợ, điểm kinh doanh thịt gia súc, gia cầm việc chấp hành các quy định Nhà nước về hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định. Từ đó, không chỉ bảo vệ sinh kế của người chăn nuôi mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, phát triển bền vững.