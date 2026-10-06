Vĩnh Lộc đưa dịch vụ công lưu động đến với người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc về cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Thay vì phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã để tìm hiểu, chuẩn bị và nộp hồ sơ, người dân ở các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc có thêm một cách tiếp cận thuận tiện hơn khi cán bộ hành chính trực tiếp về cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ. Mô hình “Dịch vụ công lưu động” được Trung tâm PVHCC xã Vĩnh Lộc triển khai với sự tham gia của cán bộ, công chức trung tâm, đại diện các phòng, ban chuyên môn, Công an xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cán bộ thôn. Điểm đáng chú ý của mô hình là cán bộ không chỉ tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại nhà văn hóa thôn mà còn chủ động đến tận nhà đối với những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại gia đình bà Trương Thị Thạch, 82 tuổi, thôn Vĩnh Hưng 3 được cán bộ trung tâm trực tiếp đến hướng dẫn thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho các con. Từ kiểm tra, đối chiếu giấy tờ liên quan đến hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, các công đoạn được thực hiện ngay tại nhà, giúp bà không phải đi lại nhiều lần. Bà Thạch cho biết: “Tuổi đã cao, đi lại khó khăn, hơn nữa việc tìm hiểu các thủ tục hành chính đối với tôi không dễ. Được cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, kiểm tra giấy tờ và giải thích cụ thể nên thật sự yên tâm khi làm thủ tục”.

Theo ông Hoàng Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Vĩnh Lộc, việc triển khai “Dịch vụ công lưu động” nhằm đưa hoạt động phục vụ người dân đến gần cơ sở hơn, nhất là đối với những người gặp khó khăn trong đi lại hoặc chưa quen với việc thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Dịch vụ công lưu động không chỉ là đưa cán bộ về thôn để tiếp nhận hồ sơ, mà quan trọng hơn là hướng dẫn để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Qua đó, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Tại các thôn Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 và Vĩnh Hưng 3, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã như đăng ký kinh doanh, chứng thực chữ ký, bảo trợ xã hội, đất đai và một số thủ tục hành chính khác. Có 75 trường hợp được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử. Điểm khác biệt của hoạt động này là người dân được hỗ trợ xuyên suốt từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến nộp và theo dõi kết quả. Cán bộ hướng dẫn cách đăng ký, đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia; cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; cài đặt ứng dụng số Thanh Hóa và các nền tảng số thiết yếu. Đối với những thủ tục có phát sinh phí, lệ phí hoặc nghĩa vụ tài chính, người dân được hướng dẫn thực hiện thanh toán điện tử. Cùng với đó là cách tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và sử dụng bản sao điện tử.

Với người cao tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, việc cán bộ trực tiếp hướng dẫn tại thôn có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân “cầm tay chỉ việc”, từng bước hình thành kỹ năng và thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Từ hiệu quả bước đầu, Trung tâm PVHCC xã Vĩnh Lộc tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tại các thôn trên địa bàn. Các đợt tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính được tổ chức tại nhà văn hóa thôn; đồng thời, đối với những trường hợp đặc thù, cán bộ sẽ trực tiếp đến nhà để hỗ trợ. Mục tiêu của mô hình không chỉ là giảm một lần đi lại cho người dân, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa người dân với nền hành chính số. Khi được hướng dẫn ngay tại nơi cư trú, người dân có thêm cơ hội làm quen với các thao tác số, từ đó từng bước chủ động thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. “Dịch vụ công lưu động” vì thế đang tạo thêm một phương thức phục vụ linh hoạt ở cơ sở. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy sự thuận tiện và quyền lợi của người dân làm trọng tâm.