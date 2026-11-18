Năm 2020, anh Nguyễn Đăng Vương, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Tây Sơn bắt tay thực hiện phương pháp chăn nuôi hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn. Nhận thấy lượng phế phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản, rau củ quả tại địa phương dồi dào nhưng thường bỏ đi, anh đã nghiên cứu phối trộn và lên men bằng chế phẩm vi sinh để sản xuất “Thức ăn hỗn hợp vi sinh Tây Sơn” và phân bón hữu cơ vi sinh.

“Nhờ tự chủ được nguồn thức ăn này, HTX đã giảm tới 30% chi phí đầu vào, không còn lo giá cám thị trường biến động mà thịt, trứng làm ra lại sạch và an toàn hơn hẳn. Mô hình tuần hoàn khép kín: Phế phẩm thì làm thức ăn cho vật nuôi, còn chất thải chăn nuôi lại được xử lý thành phân bón trả lại cho cây trồng, vừa bảo vệ môi trường vừa mang lại hiệu quả kinh tế bền vững”, anh Nguyễn Đăng Vương cho biết.

Hiện nay, mô hình trang trại tổng hợp giúp gia đình anh Nguyễn Đăng Vương mang lại thu nhập khoảng 800 triệu đồng/năm, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Vương cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ con giống và bao tiêu nông sản cho các hộ nông dân khó khăn. Nhờ tư duy “biến rác thải thành tài nguyên”, anh đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà khoa học của nhà nông” và danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ của Hợp tác xã Thượng Hòa, xã Vĩnh Linh - Ảnh: A.T

Việc phát triển các mô hình kinh tế xanh gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Linh đánh dấu bước chuyển mình từ diện mạo hạ tầng sang nội lực kinh tế bền vững. Đồng thời góp phần thay đổi tư duy của người dân, chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp chú trọng giá trị gia tăng, ưu tiên phương thức sản xuất sạch, tuần hoàn, giúp bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, việc tận dụng tối đa nguồn nông sản địa phương đã mang lại hiệu quả kép cho các mô hình kinh tế tại xã Vĩnh Linh.

Đối với chị Lê Thị Phượng, sau khi nghỉ hưu vào năm 2025, chị bắt đầu hành trình mới đầy trăn trở nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Nhận thấy nguồn nông sản tại địa phương vô cùng phong phú, chất lượng thơm ngon tự nhiên nhưng giá trị thương phẩm bán thô lại thấp. Đó cũng là thời điểm nhu cầu của người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Từ trăn trở đó, chị Phượng quyết định mở hướng đi mới với việc sản xuất bánh kẹo theo hướng hữu cơ.

Để đảm bảo đúng tiêu chí “sạch từ gốc”, chị Phượng đã chủ động liên kết với các hộ dân trên địa bàn, thu mua nông sản được trồng theo quy trình an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại. Các dòng bánh kẹo của Lộc Phát sản xuất hoàn toàn nói không với chất bảo quản, phẩm màu công nghiệp hay đường hóa học mà sử dụng vị ngọt tự nhiên của nông sản và phương pháp chế biến truyền thống.

Nhờ giữ trọn hương vị nguyên bản và bảo đảm an toàn sức khỏe, sản phẩm của cơ sở Lộc Phát nhanh chóng chinh phục được người tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Điều đáng quý trong mô hình của chị Lê Thị Phượng chính là tư duy kinh tế xanh, yếu tố quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Vĩnh Linh.

Chị Lê Thị Phượng, chủ cơ sở sản xuất Lộc Phát, xã Vĩnh Linh, chia sẻ: “Từ nguồn nông sản sẵn có ngay tại địa phương như khoai lang, lạc, gừng, mè đen..., cơ sở luôn ưu tiên khâu tuyển chọn nguyên liệu tươi ngon, sạch và bảo đảm an toàn ngay từ đầu. Sau khi sơ chế kỹ lưỡng, nguyên liệu được chế biến theo công thức truyền thống kết hợp máy móc hỗ trợ để giữ trọn hương vị tự nhiên, độ giòn bùi đặc trưng mà không dùng chất bảo quản. Toàn bộ quy trình từ nấu, sấy đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm mang đến những sản phẩm bánh kẹo quê vừa ngon, chất lượng, vừa góp phần nâng cao giá trị cho nông sản Quảng Trị”.

Song song với việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, xã Vĩnh Linh còn khuyến khích các HTX chủ động liên kết với doanh nghiệp nhằm tạo nên bước đột phá để nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Mối liên kết này được triển khai chặt chẽ trong suốt quá trình sản xuất, từ khâu chuẩn bị vật tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, định hướng quy chuẩn canh tác an toàn và hỗ trợ giống, phân bón hữu cơ cho các thành viên… cho đến bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Nhờ vậy, người dân xóa bỏ lối canh tác nhỏ lẻ, manh mún để sản xuất theo đơn đặt hàng, đáp ứng đúng nhu cầu khắt khe của thị trường. Việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với nông nghiệp xanh. Mặt khác, sự chủ động của các HTX giúp doanh nghiệp xây dựng được vùng nguyên liệu sạch, đồng nhất về chất lượng, tạo tiền đề đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu OCOP.

“Để bà con yên tâm chuyển đổi sang làm lúa hữu cơ, HTX Thượng Hòa đã đứng ra làm cầu nối liên kết chặt chẽ với Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị từ khâu cung ứng giống, vật tư đầu vào cho đến hướng dẫn quy trình canh tác “3 không” đúng chuẩn kỹ thuật. Nhờ có sự giám sát đồng bộ và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm ngay từ đầu vụ, bà con không còn phải lo lắng cảnh “được mùa mất giá” hay phải tự xoay xở tìm đầu ra như trước. Thực tế sản xuất cho thấy, lúa hữu cơ không chỉ giúp cải tạo đất, bảo vệ sức khỏe người trồng mà giá thu mua còn cao hơn hẳn lúa thường, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho xã viên”, anh Trần Phước Hùng, Giám đốc HTX Thượng Hòa, xã Vĩnh Linh, cho hay.

Hành trình xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Linh hôm nay đang mang một diện mạo mới, trong đó có sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của người dân khi biến tiềm năng đất đai gắn với một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đó chính là động lực cốt lõi để xã Vĩnh Linh bứt phá, xây dựng một vùng quê hiện đại và phát triển toàn diện.

“Thời gian qua, địa phương luôn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị là hướng đi trọng tâm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn thay đổi tư duy sản xuất của bà con từ nhỏ lẻ sang hàng hóa bền vững. Nhờ hiệu quả kinh tế rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, tạo nguồn lực quan trọng để xã Vĩnh Linh củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Linh, Nguyễn Thiên Tùng trao đổi thêm.