Vĩnh Hy - khi âm nhạc đánh thức miền ký ức, quảng bá điểm đến

Hoạt động kết nối hơn 100 doanh nghiệp trong khuôn khổ Famtrip nhằm thúc đẩy giao lưu, quảng bá tiềm năng du lịch Nam Khánh Hòa

Giữa không gian biển trời lãng mạn của Vĩnh Hy, những giai điệu quen thuộc ngân lên, đưa người nghe trở về với miền ký ức của tình yêu, nỗi nhớ và những năm tháng đã qua. Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” diễn ra tối 22.10 tại Resort Vĩnh Hy, mang đến một khoảng lặng giàu cảm xúc giữa hành trình khám phá vùng biển Nam Khánh Hòa.

Chương trình do Công ty TNHH Phát Hoàng Long tổ chức trong khuôn khổ Famtrip “Vĩnh Hy xưa - Vĩnh Hải ngày nay”. Qua âm nhạc, những câu chuyện về tình yêu và ký ức được kể lại trong không gian gần gũi, nơi cảnh sắc thiên nhiên hòa cùng cảm xúc của người thưởng thức.

Những ca khúc như “Thuyền và biển”, “Còn yêu em mãi”, “Buồn trong kỷ niệm”, “Ai cho tôi tình yêu”, “Giờ xa lắm rồi” và “Không bao giờ quên anh” lần lượt đưa khán giả trở về với những giai điệu thân quen. Mỗi ca khúc mang một sắc thái riêng, gợi nhắc những câu chuyện đã qua nhưng vẫn nguyên vẹn sức lay động trong lòng người nghe.

Một đêm nhạc giữa không gian biển không chỉ mang đến phút giây thư giãn mà còn giúp du khách cảm nhận sâu hơn về vùng đất mình đặt chân tới

Sự xuất hiện của các giọng ca Giao Linh, Quế Nương, Vũ Trà cùng phần trình diễn của Trio Band tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc. Những tình khúc sâu lắng đan xen với các tiết mục acoustic và bản phối hiện đại, giúp đêm nhạc vừa giữ được chất hoài niệm, vừa mang hơi thở trẻ trung.

Đặc biệt, “Con đường xưa em đi” cùng mashup “50 năm về sau - E là không thể - Chưa quên người yêu cũ” tiếp tục khơi gợi những rung động về tình yêu và ký ức. Âm nhạc khi ấy không chỉ là những giai điệu được trình diễn trên sân khấu mà còn trở thành sợi dây kết nối những tâm hồn đồng điệu, bất kể khoảng cách thế hệ.

Từ miền ký ức, chương trình dần chuyển sang sắc thái tươi mới với các tiết mục “Vĩnh Hy ngày mới”, mashup “Hò vươn mình” và “Đi giữa trời rực rỡ - Về đi thôi”. Khép lại đêm nhạc bằng liên khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Nối vòng tay lớn”, chương trình gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia và khát vọng hướng tới tương lai.

Chương trình Famtrip với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong nước sẽ là cơ hội để mở rộng liên kết, quảng bá tiềm năng du lịch Vĩnh Hy

Đằng sau những giai điệu giàu cảm xúc, đêm nhạc còn mang theo kỳ vọng về việc kết nối các doanh nghiệp và mở rộng cơ hội quảng bá điểm đến. Đây cũng là mục tiêu mà Công ty TNHH Phát Hoàng Long hướng đến khi đưa hoạt động nghệ thuật vào chương trình Famtrip “Vĩnh Hy xưa - Vĩnh Hải ngày nay”.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long cho biết, việc tổ chức đêm nhạc nhằm kết hợp trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật với hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp và quảng bá du lịch địa phương.

Theo ông Vũ, chương trình tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, đối tác và khách mời trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của Vĩnh Hải - Vĩnh Hy qua cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người.

Từ những trải nghiệm thực tế, các đơn vị có thêm cơ sở trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và nghiên cứu xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường.

Trong xu hướng du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm và cảm xúc, việc kết hợp cảnh quan thiên nhiên với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long tặng quà cho các đoàn tham gia Famtrip

Một đêm nhạc giữa không gian biển không chỉ mang đến phút giây thư giãn mà còn giúp du khách cảm nhận sâu hơn về vùng đất mình đặt chân tới.

Với Vĩnh Hải - Vĩnh Hy, những giá trị ấy có thể trở thành chất liệu để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng hơn, bên cạnh sức hút vốn có của cảnh quan biển trời.

Hoạt động kết nối hơn 100 doanh nghiệp trong khuôn khổ Famtrip cũng góp phần thúc đẩy giao lưu, mở rộng liên kết giữa các đơn vị, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.

Đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” khép lại, nhưng những giai điệu và cảm xúc còn đọng lại trong lòng người nghe. Từ câu chuyện của âm nhạc đến hành trình khám phá miền biển, chương trình gợi mở cách quảng bá điểm đến bằng những trải nghiệm giàu bản sắc, để Vĩnh Hải - Vĩnh Hy không chỉ được nhớ đến bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi những cảm xúc và câu chuyện riêng của vùng đất Nam Khánh Hòa.