Vĩnh Hưng tái thiết 447ha, người dân được bố trí tái định cư tại phường

Hà Nội đang trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị nhằm từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trong bối cảnh đó, tái thiết các khu vực dân cư cũ, hạ tầng xuống cấp và giao thông quá tải đang trở thành yêu cầu cấp thiết, mở ra cơ hội khơi thông nguồn lực đất đai và tạo dư địa phát triển cho thành phố.

Nghịch lý khu dân cư cách Hồ Gươm 4km nhưng hạ tầng xập xệ

Một góc phường Vĩnh Hưng. Ảnh: BXD

Tại phường Vĩnh Hưng, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447ha được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Hiện dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đang được công khai lấy ý kiến cộng đồng.

Tại tọa đàm “Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Hài hòa lợi ích trong tái cấu trúc không gian đô thị” do Báo Xây dựng tổ chức vào chiều 23/10, ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án này.

Theo ông Ngô Mạnh Cường, quá trình chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp thành chính quyền địa phương hai cấp, phường Vĩnh Hưng hiện nay được sáp nhập từ 3 phường: Thanh Trì Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng cũ và một phần của phường Vĩnh Tuy mới.

“Đây là khu vực cách Hồ Gươm chưa đầy 4km. Tuy nhiên, hạ tầng trên địa bàn phường vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến giao thông, môi trường và cấp thoát nước”, ông nói.

Phường có diện tích dưới 5km2, nhiều cụm đường ngõ dưới 3m. Theo thống kê, trong gần 70km đường ngõ, các cụm đường từ 3-5m chỉ khoảng 7,7km; đường từ 5-7m chỉ khoảng 2km.

Trên cơ sở hiện trạng này, hệ thống giao thông và đường sá chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, dẫn đến những bất cập về hạ tầng đi kèm như: hệ thống thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, hạ ngầm, cây xanh.

“Toàn bộ các hạng mục này đều theo hiện trạng cũ từ nhiều chục năm trước, khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều vất vả”, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hưng cho hay.

Hiện nay, các trục đường chính của phường như phố Vĩnh Hưng có mặt cắt chỉ từ 5-7m, chỗ nào rộng chỉ đến 10m, chia thành hai làn xe. Việc kết nối giao thông giữa phường với các trục đường khác đang hạn chế. Do đó, trên địa bàn phường, người dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng tắc đường, mưa gây úng ngập nhiều nơi.

Bên cạnh đó, các hồ chứa điều tiết tốt; hệ thống thoát nước chưa đảm bảo chống ngập úng do chưa được đầu tư theo quy hoạch bài bản, chủ yếu vẫn dựa trên hệ thống cống và mương cũ từ trước.

Điều này gây hạn chế lớn cho hạ tầng kỹ thuật của phường. Công tác hạ tầng nhìn chung chưa đồng bộ, trên địa bàn phường chưa có tuyến đường nào được làm theo quy hoạch chuẩn (có đủ mặt cắt, lòng đường, vỉa hè theo quy định).

Ngoài ra, các vấn đề về không gian sống, cây xanh, môi trường, sân chơi thể dục thể thao cho người dân cũng rất hạn chế. Một số vị trí đất công hình thành từ nhiều năm trước do chưa được đầu tư theo quy hoạch nên chưa phát huy hiệu quả.

Các công trình hạ tầng xã hội như bãi đỗ xe hay các điểm sinh hoạt công cộng còn thiếu, cùng với các điểm nghẽn giao thông vẫn hiện hữu.

“Nếu không tái thiết và chỉnh trang lại, phường Vĩnh Hưng sẽ còn mất rất nhiều năm nữa mới có thể phát triển. Đây là vấn đề mà nhân dân rất mong chờ, chính quyền cũng xem xét, chọn Vĩnh Hưng làm vị trí tái thiết, qua đó khơi thông các nguồn lực về đất đai trên địa bàn phường, thúc đẩy các dự án chậm triển khai từ nhiều năm trước, các ô đất trống”, ông Cường nhấn mạnh và cho rằng việc tái thiết và chỉnh trang đô thị sẽ giúp thương mại phát triển, qua đó giúp khu vực phía Đông Nam thành phố ngày càng phát triển tốt hơn.

Cam kết "tái định cư tại chỗ"

Trên thực tế, nhiều hộ dân mong muốn được tiếp tục sinh sống tại địa phương để duy trì công việc, học hành của con em và những mối quan hệ cộng đồng đã gắn bó nhiều năm.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng. Ảnh: BXD

Về vấn đề này, ông Cường cho hay khi có chủ trương triển khai dự án, UBND thành phố Hà Nội và UBND phường rất quan tâm đến công tác tái định cư cho người dân.

“Chủ trương là sẽ triển khai công tác tái định cư trên địa bàn phường. Người dân khi thu hồi đất được tái định cư; có nhu cầu tái định cư sẽ bố trí nhà tái định cư trên địa bàn phường”, ông nói.

Theo chỉ đạo, trước khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cần phải chuẩn bị phương án nhà xã hội để tái định cư. Khi có quyết định phương án bồi thường, đền bù, thành phố có quỹ nhà tái định cư để bố trí ngay cho người dân, để người dân được ổn định cuộc sống và sinh kế.

Về chất lượng của nhà tái định cư, UBND phường Vĩnh Hưng đã nghiên cứu để đảm bảo vị trí, chất lượng tốt nhất, người dân tái định cư không phải lo lắng.

“Ngay từ đầu, UBND phường đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội các cơ chế chính sách, công tác quản lý…, bảo đảm để người dân được hưởng tái định cư tốt nhất, dự án phát triển một cách tốt nhất”, ông nói.