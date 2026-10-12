Vĩnh Hưng lấy ý kiến quy hoạch 447ha: Tái định cư và hạ tầng là tâm điểm

Ngày 12.10, UBND phường Vĩnh Hưng bắt đầu niêm yết công khai, lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến ngày 1.11.2026.

Bản vẽ xin ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư liên quan đối với quy hoạch chi tiết Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, tỉ lệ 1/500

Theo thông báo của địa phương, hồ sơ gồm các bản vẽ, tài liệu dự thảo và phiếu lấy ý kiến, được niêm yết tại 20 địa điểm thuộc các khu vực Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Đông Thiên, Nguyễn Khoái, Thanh Lân và Nam Dư. Người dân có thể nghiên cứu hồ sơ, gửi ý kiến bằng phiếu hoặc tham gia các hội nghị do UBND phường tổ chức.

Đây là bước tham vấn đáng chú ý đối với dự án đã khởi công ngày 28.8.2026, do Sun Group đầu tư với tổng vốn gần 186.000 tỉ đồng. Theo thông tin chủ đầu tư công bố, dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 447ha, trong đó khoảng 206ha dành cho khu vực tái thiết đô thị, 241ha còn lại thuộc khu vực cải tạo, chỉnh trang.

Ba định hướng lớn của quy hoạch

Theo công bố của Sun Group, dự án hướng tới mô hình đô thị xanh, phát triển dựa trên ba định hướng chính: đô thị bọt biển, đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội.

Với định hướng đô thị bọt biển, hệ thống công viên, hồ điều hòa và không gian xanh được kỳ vọng tăng khả năng điều tiết nước mưa, góp phần giảm nguy cơ ngập úng. Trong khi đó, mô hình TOD hướng tới kết nối không gian đô thị với giao thông công cộng, hình thành các khu chức năng đa dạng quanh những đầu mối giao thông.

Dự án cũng đặt mục tiêu phát triển các công trình giáo dục, y tế, thể thao và tiện ích thiết yếu, hướng tới mô hình “đô thị 15 phút”, trong đó người dân có thể tiếp cận các dịch vụ cơ bản trong khoảng thời gian di chuyển thuận tiện.

Đây là những định hướng có ý nghĩa đối với Vĩnh Hưng - địa bàn có diện tích khoảng 4,47km2, dân số hơn 76.000 người theo thông tin của chính quyền phường. Khu vực nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối với các trục Tam Trinh, Lĩnh Nam, nhưng vẫn còn những khu dân cư hình thành qua nhiều giai đoạn, đường ngõ nhỏ và hạ tầng chưa đồng bộ.

Tuy nhiên, hiệu quả của các định hướng này phụ thuộc vào phương án quy hoạch cụ thể, từ bố trí công trình, tổ chức giao thông đến quỹ đất dành cho cây xanh và hạ tầng xã hội. Đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và chất lượng sống của người dân sau tái thiết.

Tái định cư tại chỗ và những vấn đề cần làm rõ

Theo thông tin Sun Group công bố khi khởi công, các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường. Đây là nội dung có ý nghĩa trực tiếp với cộng đồng cư dân hiện hữu, bởi nơi ở mới không chỉ liên quan đến diện tích căn hộ mà còn gắn với việc làm, trường học, sinh hoạt gia đình và các mối quan hệ cộng đồng.

Trong quá trình lấy ý kiến, phương án tái định cư là nội dung được nhiều người quan tâm, từ phạm vi khu vực tái thiết, số hộ bị ảnh hưởng đến vị trí, loại hình nhà ở và tiến độ bố trí chỗ ở mới. Những thông tin cụ thể về điều kiện tái định cư và chính sách hỗ trợ cũng sẽ giúp người dân hình dung rõ hơn những thay đổi có thể tác động đến cuộc sống của mình.

Cùng với đó, việc tổ chức lại không gian đô thị gắn với yêu cầu bảo đảm sự hài hòa giữa giao thông, thoát nước, cây xanh, trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng. Quy mô dân số và mật độ xây dựng sau tái thiết cũng là những yếu tố cần tính đến để hạ tầng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Việc công khai hồ sơ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và trao đổi về các phương án quy hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham vấn. Những ý kiến đóng góp liên quan đến ranh giới quy hoạch, sử dụng đất và tái định cư, cùng phản hồi của cơ quan chức năng, là cơ sở để đồ án tiếp tục được hoàn thiện sát hơn với điều kiện thực tế và nhu cầu của cộng đồng.

Đợt lấy ý kiến diễn ra từ ngày 12.10 đến 1.11.2026, trước khi hoàn thiện đồ án quy hoạch. Trong thời gian này, người dân có thể nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến về phương án tổ chức không gian, sử dụng đất, tái định cư và hạ tầng đô thị. Các ý kiến cùng việc tiếp thu, giải trình của cơ quan chức năng sẽ là cơ sở tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng được kỳ vọng tạo chuyển biến về hạ tầng và không gian sống tại khu vực phía Đông Nam Thủ đô. Hiệu quả của dự án sẽ gắn với việc hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và đời sống của cộng đồng cư dân hiện hữu. Trong đó, phương án tái định cư, hạ tầng xã hội và việc công khai thông tin là những vấn đề được quan tâm trong quá trình hoàn thiện và triển khai dự án.

Phường Vĩnh Hưng mới có gì đáng chú ý?

Phường Vĩnh Hưng mới (Hà Nội) chính thức hoạt động từ ngày 1.7.2025, được thành lập trên cơ sở sắp xếp phần lớn diện tích và dân số của các phường Vĩnh Hưng, Thanh Trì; một phần phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai trước đây) và phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng trước đây).

Diện tích: Khoảng 4,47km².

Dân số: Khoảng 67.561 người theo số liệu được công bố khi thành lập phường.

Vị trí: Khu vực phía Đông Nam Hà Nội, có kết nối với các trục giao thông như Tam Trinh, Lĩnh Nam và các khu đô thị lân cận.

Đặc điểm: Đan xen khu dân cư hiện hữu, đất nông nghiệp, ao hồ và cơ sở sản xuất; hạ tầng đô thị hình thành qua nhiều giai đoạn.