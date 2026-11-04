Vĩnh Hoàn (VHC): Lãi quý III giảm một nửa, dư nợ vay tăng 55% sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) ghi nhận doanh thu thuần 3.317 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 2%, xuống 2.837 tỷ đồng.

Do giá vốn giảm chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp trong quý còn 479 tỷ đồng, giảm 18%. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 17% xuống 14%.

Bên cạnh sự suy giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính cũng ghi nhận biến động. Doanh thu tài chính giảm 71%, còn 34 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 266%, lên 81 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng 236%, lên 37 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ khoảng 12 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, thu nhập tài chính suy giảm đáng kể so với cùng kỳ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong 9 tháng giảm mạnh, từ khoảng 196 tỷ đồng xuống 45 tỷ đồng, góp phần làm thu hẹp nguồn thu từ hoạt động tài chính.

Trong quý III, chi phí bán hàng tăng 5%, lên 74 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30%, lên 98 tỷ đồng. Việc chi phí quản lý tăng trong bối cảnh doanh thu giảm tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III còn 260 tỷ đồng, giảm 51%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 229 tỷ đồng, giảm 50%; trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 213 tỷ đồng, giảm 51%.

Trong văn bản giải trình, Vĩnh Hoàn cho biết lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm chủ yếu do giá nguyên liệu tăng và thu nhập hoạt động tài chính giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần 9.665 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 17%.

Tuy nhiên doanh thu tài chính giảm 50%, trong khi loạt chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn 1.013 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 954 tỷ đồng, giảm 16%.

Vĩnh Hoàn tăng mạnh vay nợ, chi hơn 900 tỷ đồng mua lại cổ phiếu

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ghi nhận 14.378 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 69%, tương đương 9.970 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản ghi nhận sự dịch chuyển khi đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 21%, còn 1.900 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền gần như đi ngang ở mức 2.028 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu có xu hướng gia tăng, với phải thu khách hàng tăng 18%, lên 1.931 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu từ Coast Beacon, một bên liên quan của doanh nghiệp, chiếm hơn một nửa số dư này, tương đương 1.010 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phải thu ngắn hạn khác tăng 119%, lên 488 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn là khoản tạm ứng cho nhân viên để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trị giá 485 tỷ đồng. Cùng liên quan đến hoạt động này, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 93%, lên 210 tỷ đồng.

Đối với hoạt động sản xuất, hàng tồn kho tăng 9%, lên 2.149 tỷ đồng, trong khi tài sản sinh học ngắn hạn, chủ yếu là cá tra đang nuôi, tăng 36%, lên 1.109 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư cũng ghi nhận biến động lớn khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 6 lần, từ 97 tỷ đồng đầu năm lên 578 tỷ đồng. Trong đó, 289 tỷ đồng tập trung vào xây dựng nhà máy và văn phòng, 253 tỷ đồng dành cho mua sắm tài sản cố định, phần còn lại chủ yếu là chi phí đầu tư ao nuôi cá.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 29%, lên 4.335 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ vay ngân hàng mở rộng. Vay ngắn hạn tăng 40%, lên 2.863 tỷ đồng. Đồng thời, Vĩnh Hoàn phát sinh thêm 306 tỷ đồng vay dài hạn tại ANZ và HSBC để tài trợ dự án nhà máy Feed One số 2 và nhà máy Hoàn Ngọc.

Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp lên 3.169 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Tỷ lệ dư nợ vay trên vốn chủ sở hữu theo đó tăng từ 20% lên 32%.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu gần như đi ngang ở mức 10.043 tỷ đồng. Trong kỳ, Vĩnh Hoàn đã chi khoảng 931 tỷ đồng để mua lại 15 triệu cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm, với giá bình quân khoảng 62.000 đồng/cổ phiếu.

Sau giao dịch, số cổ phiếu đang lưu hành giảm từ 224 triệu xuống 209 triệu đơn vị, kéo vốn góp của chủ sở hữu giảm 7%, còn 2.095 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần đồng thời chuyển sang âm 517 tỷ đồng.