Chi gần 640 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026. Doanh nghiệp thống nhất tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt ở mức 30%, tương đương việc cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ thực nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền được ấn định vào 10/12/2026 và thời gian thanh toán chính thức bắt đầu từ ngày 22/12/2026.

Với quy mô gần 209,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp xuất khẩu cá tra này sẽ phải xuất quỹ khoảng 638,4 tỷ đồng để hoàn tất đợt phân phối lợi nhuận. Nguồn vốn thực hiện chi trả được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính tính đến ngày 30/06/2026. Trong cơ cấu sở hữu hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Thị Lệ Khanh đang nắm giữ gần 95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 45,35% vốn điều lệ, dự kiến sẽ nhận về khoảng 285 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức này.

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp, lợi nhuận 9 tháng đầu năm sụt giảm

Hoạt động phân phối dòng tiền cho cổ đông diễn ra cùng thời điểm bức tranh tài chính của doanh nghiệp bộc lộ dấu hiệu suy yếu. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2026 cho thấy doanh thu thuần đạt gần 3.316,7 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 479,4 tỷ đồng, sụt giảm 17,9%. Kết quả này trực tiếp kéo biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ mức 16,8% xuống chỉ còn 14,5%. Cùng với đó, doanh thu từ hoạt động tài chính lao dốc 70,7% về mức 34 tỷ đồng khiến lợi nhuận ròng quý 3 chỉ đạt hơn 229,3 tỷ đồng, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 9.665,3 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 3,8%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế lại hạch toán ở mức hơn 1.013 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 16% so với 9 tháng đầu năm 2025. Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 14.378,1 tỷ đồng, tăng 7,2% so với thời điểm chốt sổ đầu năm. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 28,9% lên mức hơn 4.334,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, tổng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm đến 73,1%, ghi nhận giá trị 3.169,2 tỷ đồng.