Vĩnh Hoàn (VHC) báo lợi nhuận quý III/2026 giảm 50%, nợ vay tăng mạnh

CTCP Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III/2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.316 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,9%, tương ứng giảm 104,43 tỷ đồng, xuống còn 479,43 tỷ đồng. Doanh thu tài chính trong quý III giảm 70,7% so với cùng kỳ xuống còn 34,02 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng tới 266,4%, tương ứng tăng thêm 58,72 tỷ đồng, lên 80,76 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng thêm 26,27 tỷ đồng, lên 172,55 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, VHC báo lợi nhuận sau thuế đạt 229,3 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 9.665,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 16,3%, xuống còn 954,46 tỷ đồng.

Năm 2026, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.600 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả đạt được sau ba quý, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 69% kế hoạch doanh thu và 59,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 14.378 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.928 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng tài sản.

Tài sản cố định ghi nhận 3.171 tỷ đồng, tương đương 22,06% tổng tài sản, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 2.623,7 tỷ đồng, chiếm 18,25%. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận một khoản mục tài sản trị giá 2.149,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản dự phòng cho danh mục đầu tư này tăng từ 6,99 tỷ đồng lên 15,1 tỷ đồng, gấp khoảng 2,16 lần đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Vĩnh Hoàn tại ngày 30/9/2026 đạt 3.169,2 tỷ đồng, tăng 54,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.863,4 tỷ đồng, nợ vay dài hạn ở mức 305,8 tỷ đồng.