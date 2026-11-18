Trong tháng 10/2026, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) ghi nhận doanh thu 1.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và 22% so với tháng liền trước. Kết quả tích cực đến từ sự cải thiện tại hầu hết thị trường xuất khẩu chủ lực, trong đó Mỹ, châu Âu và thị trường nội địa đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Xét theo thị trường, Mỹ tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ và 39% so với tháng 9. Tại châu Âu, doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ, trong khi thị trường nội địa tăng 30%.

Đáng chú ý, doanh thu tại Trung Quốc tăng mạnh 418% so với tháng trước, chủ yếu nhờ phục hồi từ mức nền thấp của tháng 9. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu tại thị trường này vẫn giảm 7%. Ở chiều ngược lại, nhóm thị trường khác ghi nhận doanh thu giảm 11% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn đạt doanh thu 10.900 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: VHC).

Theo cơ cấu sản phẩm, cá phi lê đông lạnh tiếp tục đóng góp chủ lực với doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ. Các nhóm phụ phẩm và sản phẩm khác lần lượt tăng 7% và 31%. Đặc biệt, sản phẩm giá trị gia tăng ghi nhận mức tăng trưởng 101%, trong khi mảng collagen và gelatin (C&G) giảm nhẹ 4%.

Bên cạnh sự cải thiện về doanh thu, diễn biến giá cá tra xuất khẩu cũng mang đến tín hiệu tích cực cho Vĩnh Hoàn trong giai đoạn cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2026.

Theo số liệu được công bố, từ tuần đầu tiên đến tuần cuối cùng của tháng 10 giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều tăng. Cụ thể, giá xuất khẩu sang Mỹ tăng 8,5%, từ 2,83 USD/kg lên 3,07 USD/kg; thị trường Trung Quốc tăng 8,8%, từ 2,04 USD/kg lên 2,22 USD/kg. Tại EU, giá cá tra cũng tăng 6% từ 2,81 USD/kg lên 2,98 USD/kg.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong những ngày đầu tháng 11. Đáng chú ý, giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ tăng lên 3,98 USD/kg, cao hơn 24% so với cùng kỳ năm trước và 34% so với mức bình quân tháng 10.

Đánh giá về diễn biến này, Chứng khoán Vietcap cho rằng xu hướng tăng giá bán là tín hiệu tích cực đối với Vĩnh Hoàn. Giá xuất khẩu cải thiện được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực từ chi phí đầu vào, trong bối cảnh giá cá nguyên liệu và thức ăn thủy sản lần lượt tăng 24% và 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn đạt doanh thu 10.900 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 83% dự báo doanh thu cả năm của Vietcap. Kết quả này được đánh giá phù hợp với kỳ vọng của đơn vị phân tích.

Xét theo thị trường, Mỹ tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng với doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ. Các thị trường châu Âu và Trung Quốc lần lượt tăng 14% và 5%, trong khi nhóm thị trường khác tăng 15%. Riêng thị trường nội địa ghi nhận mức giảm nhẹ 1%.