Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026 cho cổ đông.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là ngày 10/12/2026.

Với gần 209,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn sẽ phải chi khoảng gần 638,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Ngày thực hiện chi trả vào 22/12/2026.

Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính của công ty đến ngày 30/6/2026.

Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn. Ảnh: Vĩnh Hoàn.

Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh, người đang nắm giữ hơn 94,98 triệu cổ phiếu VHC, sẽ nhận về khoảng 285 tỷ đồng cổ tức. Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng sẽ nhận gần 46 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu 7,29% vốn điều lệ Vĩnh Hoàn.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần 9.665 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 16%, xuống còn 1.013 tỷ đồng, so với mức 1.206 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.

Dù lợi nhuận giảm, Vĩnh Hoàn vẫn duy trì mức lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 8.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chi trả cổ tức cho cổ đông, Vĩnh Hoàn cũng dành khoản thưởng xứng đáng cho Ban điều hành. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông đã thông qua việc trích 30 tỷ đồng từ phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 để lập quỹ khen thưởng Ban điều hành công ty.

Ngoài ra, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang cũng đã thông qua việc trích 3,8 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 vào quỹ khen thưởng Ban điều hành.