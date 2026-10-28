Vĩnh Hậu vun đắp nghĩa tình từ Ngày hội Đại đoàn kết

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu Trần Thanh Sơn thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau một năm chung sức xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Từ những tuyến đường được nâng cấp, giữ gìn sạch đẹp đến các mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống người dân từng bước được cải thiện, góp phần tạo diện mạo mới cho các khu dân cư.

Tại xã Vĩnh Hậu, công tác chuẩn bị ngày hội được triển khai từ ngày 1 đến 18.11.2026. Các hoạt động được tổ chức tại 12 ấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều chương trình văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Năm nay, ấp Vĩnh Thành được chọn tổ chức ngày hội điểm vào ngày 4.11.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu Huỳnh Hồ Thanh Huy trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ấp Hà Bao 1

Với nội dung phong phú, ngày hội không chỉ tạo sân chơi giao lưu, gắn kết cộng đồng mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của người dân; qua đó cùng trao đổi, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã Vĩnh Hậu còn quan tâm thăm hỏi gia đình chính sách, trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ nhà ở cho những trường hợp cần giúp đỡ. Những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với các gia đình còn khó khăn.

Trao nhà tình thương cho hộ đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ ấp Vĩnh Bình, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tham gia Ngày hội và thấy địa phương tổ chức rất chu đáo. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ mà còn giúp người dân trong ấp thêm gắn bó, nhắc nhở nhau đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hậu Nguyễn Thanh Việt, để phát huy những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời quan tâm chăm lo gia đình chính sách và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào Chăm tại Ngày hội Đại đoàn kết ấp La Ma

Tinh thần đoàn kết tại Vĩnh Hậu còn được thể hiện qua những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, sự chủ động tham gia các phong trào tại khu dân cư và ý thức chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Từ sự đồng lòng của cộng đồng, nhiều cách làm thiết thực được duy trì, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đặc biệt, với đặc điểm là địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống, Ngày hội Đại đoàn kết còn là dịp để các dân tộc giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian cùng các hoạt động cộng đồng góp phần tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm, củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Trò chơi dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết ấp Hà Bao 1

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ diễn ra trong một ngày mà còn tiếp tục lan tỏa qua những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân xã Vĩnh Hậu tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, chung sức, đồng lòng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển bền vững.