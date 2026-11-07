Vĩnh Hậu phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ Ngày hội Văn hóa Việt Nam

Ông Trần Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu trao Giấy khen cho 5 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của ấp Vĩnh Bình

Dự ngày hội có ông Trần Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu; ông Võ Hoàng Lâm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã; bà Nguyễn Thị Nhanh, Trưởng Phòng Kinh tế xã; cùng các Bí thư, Trưởng Ban nhân dân các ấp và đông đảo người dân ấp Vĩnh Bình.

Ngày hội được tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026), đồng thời hưởng ứng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Qua đó, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, củng cố sự đồng thuận và tăng cường gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Ấp Vĩnh Bình hiện có 1.266 hộ với 4.011 nhân khẩu, diện tích đất nông nghiệp 234ha, hệ thống giao thông nông thôn dài 3,9km, gồm 28 tổ tự quản và 2 cụm tuyến dân cư. Trên địa bàn có 7 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, mua bán nhỏ và lao động ngoài tỉnh.

Trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của ấp cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống giao thông, cầu đường từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Điểm nổi bật trong các hoạt động của ấp năm 2026 là việc phát huy sức mạnh đoàn kết gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Ban Công tác Mặt trận ấp xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tích cực phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà Đại đoàn kết và khắc phục sạt lở tại tổ 25.

Người dân ấp Vĩnh Bình tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai, nổi bật là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong năm, Ban nhân dân ấp phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xã chăm lo 51 hộ nghèo, 143 hộ cận nghèo và 330 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khảo sát, xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết. Trong đó, 2 căn dành cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng và 2 căn dành cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực này góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, củng cố tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Dịp này, UBND xã Vĩnh Hậu trao Giấy khen cho 5 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của ấp Vĩnh Bình. Ban Công tác Mặt trận ấp trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí vui tươi, sôi nổi trong các hoạt động giao lưu tại ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân còn tham gia giao lưu, vui chơi các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng dân cư.

Thông qua Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ấp Vĩnh Bình tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự chung sức của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh. Đây cũng là nền tảng để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần xây dựng xã Vĩnh Hậu ngày càng giàu đẹp, văn minh.