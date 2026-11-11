Vĩnh Hậu đoàn kết xây dựng cộng đồng giàu đẹp, văn minh

Trao Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn ấp Hà Bao 2

Dự Ngày hội có Thượng tá Thiệu Văn Đoàn, Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu; các Bí thư, Trưởng Ban nhân dân ấp cùng đông đảo người dân ấp Hà Bao 2.

Ngày hội được tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), đồng thời hưởng ứng thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Đây là dịp để người dân cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đoàn kết từ sự đa dạng văn hóa

Ấp Hà Bao 2 hiện có 1.531 hộ với 6.884 nhân khẩu, là nơi sinh sống của ba dân tộc Kinh, Chăm, Khmer. Trên địa bàn có hai thánh đường Hồi giáo của đồng bào Chăm và đình thần Hà Bao. Sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng tạo nên nét đặc sắc trong đời sống cộng đồng, đồng thời là nền tảng để các dân tộc cùng chung sống, gắn bó và hỗ trợ nhau phát triển.

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của ấp cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống giao thông, cầu đường từng bước được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ấp Hà Bao 2

Phát huy tinh thần đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận ấp xác định chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2026, Ban nhân dân ấp phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cấp phát 82 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 4.730kg gạo cho 82 hộ từ nguồn dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cùng với đó, địa phương vận động cấp phát 371 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trong đồng bào Chăm, tổng trị giá 230 triệu đồng từ nguồn vận động của Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh. Ban Công tác Mặt trận ấp còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khảo sát, xây dựng hai căn nhà tình thương cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Hậu

Công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm. Ban Công tác Mặt trận ấp và các tổ chức thành viên vận động mạnh thường quân trao tập, viết và dụng cụ học tập cho 160 học sinh Chăm có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 48 triệu đồng. Đoàn Thanh niên xã cũng hỗ trợ 12 học sinh Chăm có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 500.000 đồng, với tổng kinh phí 6 triệu đồng.

Người dân ấp Hà Bao 2 tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng cộng đồng văn minh

Tại Ngày hội, UBND xã Vĩnh Hậu trao Giấy khen cho 5 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của ấp Hà Bao 2. Ban Công tác Mặt trận ấp trao 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo an sinh, người dân còn tham gia giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian trong không khí vui tươi, sôi nổi. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự thấu hiểu, gắn bó và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Ngày hội tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng thuận trong nhân dân. Từ nền tảng đoàn kết giữa ba dân tộc Kinh, Chăm, Khmer, người dân Hà Bao 2 cùng chung sức xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng xã Vĩnh Hậu ngày càng giàu đẹp, văn minh.