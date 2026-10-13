Vĩnh Hậu diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc.

Cùng tham dự có các đồng chí: Huỳnh Quốc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các lực lượng thực hành đúng kế hoạch, sát thực tế địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn; đồng thời duy trì tốt nhiệm vụ thường xuyên. Sau diễn tập, địa phương cần đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và bổ sung các phương án, nâng cao khả năng ứng phó tình huống quốc phòng, an ninh.

Diễn tập diễn ra trong 2 ngày, từ 13 đến 14-10. Năm 2026, tỉnh An Giang triển khai diễn tập tại 25 xã, phường, đặc khu; đến nay, 21 địa phương đã hoàn thành, bảo đảm an toàn và đạt yêu cầu đề ra.