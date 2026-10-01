Vĩnh Hậu đến từng nhà hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng số

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số”, chiến dịch được triển khai từ ngày 1.10 đến 31.10.2026.

Tổ Công nghệ số cộng đồng xã và các lực lượng tình nguyện viên đồng loạt ra quân tại các ấp, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng những dịch vụ, ứng dụng số thiết thực trong đời sống.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tìm kiếm và khai thác thông tin hiệu quả trên Internet, bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng, tham gia “Bình dân học vụ số” và các kỹ năng số thiết yếu khác.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số

Bên cạnh việc đến tận nhà hỗ trợ, Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng tình nguyện viên còn tư vấn cho người dân tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đồng thời lực lượng này phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

UBND xã Vĩnh Hậu chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và ban nhân dân các ấp tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân tích cực hưởng ứng các hoạt động về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công dân số.

Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân phát triển kỹ năng số

Thông qua chiến dịch, xã Vĩnh Hậu đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số; giới thiệu các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và cách thức khai thác các tiện ích số trong đời sống.

Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thanh toán và giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong cộng đồng.