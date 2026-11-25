Vĩnh Hanh định hướng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2050
Quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Hanh (An Giang) đến năm 2050 định hướng địa phương trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tích hợp, đô thị lõi tri thức của tiểu vùng phía Đông và đầu mối kết nối Khu công nghiệp Bình Hòa với hành lang kinh tế Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Ngày 25/11, UBND xã Vĩnh Hanh tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2050.
Theo định hướng quy hoạch, địa phương phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tích hợp, đô thị lõi tri thức của tiểu vùng phía Đông; đồng thời là đầu mối kết nối Khu công nghiệp Bình Hòa với hành lang kinh tế Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Địa phương ưu tiên phát triển các khu dân cư, thương mại; đầu tư hạ tầng thủy lợi, điện, nước sạch, xử lý môi trường và các thiết chế giáo dục, văn hóa, thể thao. Đồng thời, nâng cấp các tuyến ĐT.956, ĐH.05, ĐH.06, ĐH.08, mở mới đường liên xã và hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vinh-hanh-dinh-huong-tro-thanh-trung-tam-nong-nghiep-cong-nghe-cao-den-nam-2050-a503421.html