Quỹ bảo trì 2% được hình thành để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, nhưng khi tòa nhà xuống cấp, câu hỏi được cư dân quan tâm là tiền đang được quản lý ra sao, chi vào những hạng mục nào và có thể kiểm tra đến đâu. Quy định hiện hành đã xác định khá rõ trách nhiệm của Ban quản trị và quyền giám sát của Hội nghị nhà chung cư.