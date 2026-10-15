Vĩnh Hanh đẩy mạnh sản xuất, phát triển hạ tầng giao thông

Cầu Tường Nguyên 580 bắc qua kênh Núi Chóc - Năng Gù, ấp Vĩnh Lợi, được khánh thành và đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Nông nghiệp giữ vai trò chủ lực

Xác định nông nghiệp là lĩnh vực chủ lực trong phát triển kinh tế, xã Vĩnh Hanh tập trung rà soát, quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân.

9 tháng năm 2026, tổng diện tích sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản hơn 19.016ha, đạt 100,04% kế hoạch, trong đó diện tích sản xuất lúa đạt hơn 18.598ha, năng suất bình quân 7,04 tấn/ha, sản lượng hơn 89.900 tấn, tăng 5.823 tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Người dân từng bước chuyển đổi phương thức canh tác, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và phát triển các mô hình mang lại giá trị kinh tế cao. Anh Cao Chí Đại, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hanh mạnh dạn đầu tư trồng sầu riêng theo hướng công nghệ cao. Với 2,2ha, gồm 580 gốc sầu riêng Ri6 và Monthong, anh sử dụng hệ thống tưới tự động, kết hợp phân bón hữu cơ, giúp vườn cây phát triển ổn định, cho lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/năm.

Anh Đại cho biết: “Làm nông bây giờ đòi hỏi nông dân không ngừng học hỏi, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong quá trình canh tác thì nông sản mới đảm bảo năng suất và chất lượng, đáp ứng tiêu chí ngày càng cao của người tiêu dùng”.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh Phan Ngọc Mẫn cho biết nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Vì vậy, xã chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị nông sản theo hướng bền vững. Địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển diện tích đất lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư đường giao thông

Cùng với phát triển sản xuất, xã Vĩnh Hanh chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã duy trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số. Trong 9 tháng năm 2026, trung tâm tiếp nhận 5.451 hồ sơ, tất cả đều nộp trực tuyến.

Chị Nguyễn Thị Thu, ngụ ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh cho biết trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, chị được công chức xã hướng dẫn tận tình, cụ thể về hồ sơ và quy trình thực hiện. “Tôi rất hài lòng khi đến xã thực hiện thủ tục hành chính. Thủ tục nào giải quyết được, công chức xã giải quyết liền, thủ tục nào cần thời gian xử lý tôi được giải thích rõ ràng, hẹn trả kết quả cụ thể”, chị Thu nói.

Hạ tầng giao thông được xã Vĩnh Hanh quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ khi sáp nhập đến nay, xã huy động nguồn lực xây dựng, đưa vào sử dụng 5 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí xây dựng hơn 7 tỷ đồng. Địa phương đang tiếp tục vận động xây dựng cầu Tường Nguyên 606 và cầu Ba Miều.

Trên địa bàn xã hiện triển khai 2 công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư, gồm dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH08 dài 9,026km, mặt đường rộng 5,5m, kết cấu láng nhựa, tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng; công trình cầu Vĩnh Nhuận - Tân Phú được xây mới, dài 51,54m, rộng 5,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 10 tấn, tổng mức đầu tư hơn 20,4 tỷ đồng.

Theo ông Phan Ngọc Mẫn, các công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn và hỗ trợ lưu thông hàng hóa. Việc kết hợp đầu tư từ ngân sách với huy động nguồn lực xã hội góp phần bổ sung hạ tầng, tạo điều kiện để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển.

Những tháng cuối năm 2026, xã Vĩnh Hanh tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tiếp tục phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, khuyến khích sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học, công nghệ và gắn với nhu cầu thị trường. Địa phương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào nông nghiệp, dịch vụ, ưu tiên các dự án tạo thêm giá trị kinh tế, việc làm và thu nhập cho người dân.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, Vĩnh Hanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững trong thời gian tới.