Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, “Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026” mở ra hướng kết hợp thể thao với trải nghiệm du lịch

Chiều 21.11, tại Làng du lịch Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), giải chạy “Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026” chính thức khai mạc, thu hút gần 550 vận động viên tham gia.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động thể thao gắn với quảng bá hình ảnh địa phương không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo cơ hội giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng và những giá trị đặc sắc của Vĩnh Hải đến với du khách.

Thông qua sự kiện, địa phương hướng đến xây dựng hình ảnh Vĩnh Hải năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; đồng thời tăng cường kết nối giữa thể thao và du lịch, khuyến khích du khách lựa chọn những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là dịp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và nâng cao ý thức phát triển du lịch có trách nhiệm.

Đồng hành cùng giải với vai trò nhà tài trợ chính, ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long, đại diện chủ đầu tư Resort Vĩnh Hy cho biết, việc tham gia tổ chức sự kiện xuất phát từ mong muốn đóng góp cho các hoạt động thể thao cộng đồng, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc giải chạy và tri ân các đơn vị tài trợ

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan biển đảo và tiềm năng du lịch đặc sắc của Vĩnh Hải đến với cộng đồng yêu thể thao, du khách trong nước và quốc tế.

Chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh, đồng thời kết nối hoạt động thể thao với trải nghiệm du lịch. Qua những bước chạy giữa thiên nhiên, vận động viên không chỉ chinh phục thử thách mà còn có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây”, ông Nguyễn Anh Vũ chia sẻ.

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở ba cự ly 5km, 10km và 16km. Bên cạnh các giải thưởng theo cự ly và nhóm tuổi, Ban tổ chức còn đưa vào nhiều hạng mục mang tính cộng đồng như giải dành cho gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cặp đôi; giải vận động viên trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất; cùng các hạng mục tôn vinh phong cách, trang phục ấn tượng, khoảnh khắc nổi bật và hình ảnh lan tỏa tích cực.

Giải chạy “Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026” chính thức khai mạc, thu hút gần 550 vận động viên tham gia

Đáng chú ý, giải chạy năm nay có sự tham gia của siêu mẫu quốc tế Thanh Thùy và bà Harmony Le - nhà sáng lập kiêm CEO Học viện Free To Fly. Sự góp mặt của các khách mời cùng hệ thống giải thưởng đa dạng góp phần tạo sức hút cho sự kiện, khuyến khích nhiều đối tượng tham gia, biến đường chạy thành không gian giao lưu, kết nối giữa các gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thể thao.

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, “Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup 2026” còn mở ra hướng kết hợp thể thao với trải nghiệm du lịch. Qua đó, vận động viên có dịp khám phá thiên nhiên, tìm hiểu đời sống địa phương, trong khi các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và đơn vị dịch vụ có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối và thu hút du khách.

Thông qua giải chạy, địa phương kỳ vọng tiếp tục phát triển các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, thể thao và văn hóa bản địa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của Vĩnh Hy nói riêng và Vĩnh Hải nói chung trên bản đồ du lịch Nam Khánh Hòa.

Đây cũng là hướng đi nhằm lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện, năng động, chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh, bền vững.