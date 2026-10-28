Vĩnh Định: Tiếp sức để thoát nghèo bền vững
Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, xã Vĩnh Định còn chú trọng tạo sinh kế cho những hộ mới thoát nghèo, giúp người dân có thêm điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đây là hướng đi thiết thực nhằm phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ, hạn chế nguy cơ tái nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Lê Trường - Hồng Quân (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/vinh-dinh-tiep-suc-de-thoat-ngheo-ben-vung-2a31196/