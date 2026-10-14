Vĩnh Điều xây mới 52 căn nhà cho hộ khó khăn

Các cá nhân điển hình nhận giấy biểu dương.

Chiều 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Điều tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng năm 2026, kết hợp tuyên dương các gương điển hình tiên tiến.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động tại xã được triển khai linh hoạt thông qua gặp gỡ trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nhóm Zalo “thông tin cộng đồng” tại từng ấp.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Bên cạnh việc vận động xây dựng 52 căn nhà cho các hộ khó khăn, địa phương còn chú trọng tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức. Tỷ lệ tập hợp đạt 73,34%, vượt 8,34% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Có 11 đoàn viên, hội viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng; tỷ lệ các chức danh ở ấp là đảng viên đạt 100%.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động Quỹ “Vì người nghèo” và biểu dương, khen thưởng 12 gương điển hình tiên tiến.