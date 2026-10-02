Vĩnh Điều trao nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng

Chính quyền địa phương bàn giao nhà cho hộ gia đình ông Trương Thành Lợi. Ảnh: LÊ TRƯỚC.

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Điều tổ chức trao nhà cho ông Trương Thành Lợi, ngụ ấp T4, thuộc diện được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn nhà có diện tích 49,82m², mái lợp tôn, tường xây, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang hỗ trợ 60 triệu đồng, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Vĩnh Điều hỗ trợ 10 triệu đồng.