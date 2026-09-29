Vĩnh Điều trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Điều Huỳnh Thiện Khoa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên, trong đó 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Điều Huỳnh Thiện Khoa mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương...