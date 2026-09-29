Vĩnh Điều thành lập 8 chi bộ, kết thúc hoạt động 2 đảng bộ

Thường trực Đảng uỷ xã Vĩnh Điều trao quyết định thành lập và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Vĩnh Điều.

Chiều 29/9, Đảng ủy xã Vĩnh Điều tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Đảng và Đảng bộ Cơ quan UBND xã; đồng thời thành lập 8 chi bộ trực thuộc, gồm Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng sắp xếp, kiện toàn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư tại 9 chi bộ ấp trực thuộc Đảng bộ xã.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định điều động 3 công chức; Chủ tịch UBND xã quyết định điều động, phân công 2 công chức nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã công nhận 5 chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp; các tổ chức chính trị - xã hội xã công nhận 11 chức danh các đoàn thể ấp.