Vĩnh Điều phát huy vai trò của Mặt trận, tạo đồng thuận ở cơ sở

Ông Nguyễn Văn Dức (thứ hai, từ trái qua) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Điều trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân địa phương.

Những ngày đầu sau sáp nhập, một số hộ dân ở xã Vĩnh Điều còn băn khoăn về thông tin hành chính, thủ tục giấy tờ, quyền lợi liên quan đến đất đai, bảo hiểm và chính sách an sinh. Người dân sống ở các khu dân cư có nếp sống khác nhau cũng cần thời gian để làm quen với mô hình chính quyền địa phương mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Điều chủ động nắm tình hình, tập hợp ý kiến nhân dân. Ban công tác Mặt trận ở các ấp trực tiếp đến khu dân cư, ghi nhận những vấn đề người dân quan tâm, nhất là các thủ tục phát sinh sau sáp nhập.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Điều Nguyễn Văn Dức cho biết: “Ngoài tổ chức các hội nghị định kỳ, nhiều cán bộ, đảng viên chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà để lắng nghe tâm tư người dân. Những câu chuyện tưởng chừng rất đời thường như việc điều chỉnh địa chỉ, thay đổi nơi xử lý thủ tục hành chính, lo lắng về quyền lợi sau sáp nhập… đều được ghi nhận đầy đủ”.

Theo ông Trần Minh Mười, ngụ xã Vĩnh Điều, có những việc nhìn từ góc độ quản lý tưởng nhỏ, nhưng với người dân lại là vấn đề lớn. Nếu không được giải thích rõ, dễ phát sinh tâm lý lo lắng. Vì vậy, cán bộ Mặt trận phải gần dân, nghe dân nói và giải thích để dân hiểu.

Ông Mười dẫn chứng, trước đây người dân xã Vĩnh Phú cũ đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã để chứng thực giấy tờ. Sau sáp nhập, các thủ tục được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Điều. Thời gian đầu, nhiều người chưa nắm được địa điểm mới nên cán bộ Mặt trận xã, ấp đến từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn.

Từ các ý kiến tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Điều tổng hợp, phân loại và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Những việc thuộc thẩm quyền được phối hợp xử lý; nội dung vượt thẩm quyền được chuyển đến cơ quan chức năng kèm đề xuất cụ thể.

Vai trò của Mặt trận còn thể hiện ở công tác giám sát. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo dõi quá trình giải quyết các kiến nghị, góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ, bỏ sót ý kiến của người dân.

Cách làm sát cơ sở giúp nhiều vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, từ xác nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục đến giải quyết các chế độ, chính sách. Người dân từng bước thích nghi với những thay đổi sau sáp nhập. “Ban đầu chúng tôi lo lắng vì phải thay đổi nhiều thứ, nhưng được cán bộ Mặt trận hướng dẫn cụ thể, tận tình nên mọi việc thuận lợi. Ý kiến, phản ánh của chúng tôi được các cấp lắng nghe, ghi nhận”, ông Mười cho biết.

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Điều tổng hợp gần 160 ý kiến, nguyện vọng của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Tại các khu dân cư, người dân tham gia họp dân đông hơn, mạnh dạn đóng góp ý kiến. Những khoản đóng góp, công trình và chính sách liên quan đến khu dân cư được công khai, tạo sự đồng thuận.

Ông Nguyễn Văn Dức cho biết thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Điều tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Công tác giám sát, phản biện xã hội sẽ được tăng cường đối với những vấn đề nhân dân quan tâm.