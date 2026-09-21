Vĩnh Điều điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Chiều 21/9, HĐND xã Vĩnh Điều tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã quyết định điều chỉnh tên 4 công trình thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Cụ thể, đổi tên công trình nâng cấp, mở rộng 3 điểm chợ (chợ Đình, Tà Êm, Vĩnh Phú) và công trình trung tâm thương mại chợ Đình thành công trình nâng cấp, mở rộng cụm dân cư Tà Êm, Vĩnh Phú, chợ Đình. Đổi tên công trình xây dựng mới điểm chợ Đồng Cơ, chợ Lò Bom và công trình xây dựng mới điểm chợ T4 thành công trình xây dựng 3 cụm dân cư chợ Đồng Cơ, Lò Bom, T4.

Tổng số vốn 2 công trình sau khi đổi tên là 105 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029.

HĐND xã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của 12 công trình; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với tổng số vốn 32,767 tỷ đồng cho 14 công trình.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, HĐND xã Vĩnh Điều quyết định tổng số vốn dự kiến 108,773 tỷ đồng, bố trí 26 công trình.