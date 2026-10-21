Vịnh đẹp thế giới ở Huế bị 'bôi bẩn' không gian biển

Các hàng quán được dựng lên và mở rộng diện tích lấn chiếm không gian biển Lăng Cô

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, tại nhiều bãi biển cộng đồng trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô đã xuất hiện nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ẩm thực với quy mô khá lớn. Những nhà hàng này đã được dựng lên từ nhiều năm trước, sau đó dần mở rộng diện tích, lấn chiếm về phía bãi biển.

Tại bãi biển thôn Đông Dương, nhiều nhà hàng hải sản như Bé Muối, Hoàng Nhi, Bé Ngọc… dựng sát bãi biển, lấn rộng ra khu vực hành lang bảo vệ bờ biển Lăng Cô. Các chủ nhà hàng đã cho xây dựng các trụ cột bê tông kiên cố cắm xuống bãi biển, dựng sàn và mái che để tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ. Thời gian qua, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm không gian bãi biển này cũng như việc kinh doanh gây ô nhiễm môi trường khi rác thải đổ ra bãi cát ven biển.

Đại diện UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, tình trạng hàng quán kinh doanh lấn chiếm không gian biển đã diễn ra trong thời gian dài. Mới đây, xã đã tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất, các đồ án quy hoạch tại khu vực biển Bình An, Loan Lý, Đông Dương và lên kế hoạch lập lại trật tự quản lý không gian ven biển vừa giữ gìn vẻ đẹp của “Vịnh đẹp thế giới”, đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch và quy định của pháp luật liên quan.

UBND xã này cũng đã có buổi làm việc với các hộ dân liên quan, tuyên truyền những quy định về đất đai, xây dựng, quy hoạch và kinh doanh dịch vụ du lịch; đồng thời vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng. Các hộ đã nắm rõ yêu cầu của địa phương và cam kết thực hiện tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng trước ngày 30.10.2026. Các bãi biển ở Lăng Cô không chỉ có giá trị về cảnh quan, du lịch mà còn là không gian sinh hoạt, vui chơi và tắm biển của người dân địa phương và du khách.

Do đó, việc quản lý hành lang bờ biển và bảo đảm các lối xuống biển công cộng có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì khả năng tiếp cận biển của cộng đồng. Việc xử lý không chỉ dừng lại ở tháo dỡ các công trình, hàng quán mà còn hướng đến thiết lập lại trật tự quản lý tại các khu vực biển Bình An, Loan Lý và Đông Dương. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ phạm vi hành lang bờ biển, các lối xuống biển công cộng và hiện trạng sử dụng đất để có cơ sở quản lý lâu dài.

Ven biển Lăng Cô, đoạn thôn Đông Dương, có nhiều hàng quán lấn ra khu vực hành lang bảo vệ bờ biển

Đại diện quán Bé Ngọc tại khu vực bãi biển Đông Dương cho biết, hiện trạng cơi nới của quán đã tồn tại từ lâu, khi chúng tôi mua lại quán đã có rồi. Bây giờ chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tháo dỡ đảm bảo quy hoạch và quy định của pháp luật, chúng tôi cũng chấp hành và lên kế hoạch tháo phần công trình lấn chiếm. Mong rằng các hàng quán kinh doanh ở khu vực này đều tuân thủ để góp phần chỉnh trang, làm đẹp cho bãi biển và cùng nhau khai thác dịch vụ một cách bài bản, hiệu quả hơn”.

Thời gian này đang là thời điểm mùa du lịch biển kết thúc và bước vào mùa mưa bão, phù hợp cho việc tổ chức tháo dỡ các công trình lấn chiếm ở khu vực biển Lăng Cô, đồng thời lên kế hoạch để chỉnh trang khu vực, sửa chữa hàng quán cho mùa du lịch biển năm tới.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, sau khi các hộ hoàn thành việc tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng, xã sẽ tổ chức kiểm tra, xác định cụ thể phạm vi hành lang bờ biển và các lối xuống biển công cộng tại những khu vực liên quan. Địa phương cũng sẽ lập hồ sơ hiện trạng, ghi nhận các vị trí đã được giải phóng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm sau khi mặt bằng được hoàn trả.

Đồng thời, xã cũng sẽ nghiên cứu phương án tổ chức không gian dịch vụ ven biển phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật. Mục tiêu là tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền tiếp cận biển của cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, công khai các quy định về quản lý hành lang bờ biển, sử dụng không gian công cộng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Đồng thời vận động người dân, hộ kinh doanh cùng tham gia giám sát, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm”, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô thông tin. UBND xã cũng xác định trách nhiệm quản lý địa bàn phải được gắn với từng cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ; các trường hợp cố tình vi phạm hoặc buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý theo thẩm quyền.